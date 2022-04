La familia de 'Edwina' no la apoya: Charithra Chandran contó por qué no quieren que sea actriz

Uno de los nuevos personajes que se integraron a 'Bridgerton' fue Edwina Sharma , quien en un inicio es cortejada por Anthony Bridgerton, el protagonista de la segunda temporada.

Edwina terminó por convertirse en uno de los personajes favoritos de esta temporada, debido a que supo demostrar su madurez al rechazar el matrimonio con el vizconde, después de darse cuenta que él amaba a su hermana Kate.



Sin interponerse en el camino de ambos, logró mantenerse fuerte y decidida con lo que quería para su vida. De hecho, los fans de 'Bridgerton' han expresado en redes sociales lo mucho que les gustaría volverla a ver en la siguiente temporada, ya que su historia de amor resultó ser fallida y merece encontrar a su pareja ideal.

La actriz que la interpretó fue Charithra Chandran, nacida en Escocia en enero de 1997. Inició su carrera en la actuación en 2021 y apenas un año después saltó a la fama gracias a su papel en la serie de Netflix.

La joven de 25 años se ha mostrado feliz por el gran recibimiento de su personaje de Edwina Sharma; sin embargo, sus padres piensan diferente respecto a su carrera.

¿Por qué los padres de Charithra Chandran no están de acuerdo en que sea actriz?

En una entrevista para la revista 'Teen Vogue' el pasado 5 de abril, la joven reveló que sus padres no la apoyan, pero no es algo que cambie sus sentimientos por ellos.

"Están felices de que yo sea feliz y orgullosos de lo que logré. ¿Están contentos con mi elección de carrera? Sinceramente, no. Y no esperaría que lo fueran. Eso no significa que no sean buenos padres, eso no significa que no sean solidarios".



Aunque la actuación la apasiona, Chandran tiene otra formación académica: se graduó en 2019 de la prestigiosa Universidad de Oxford con una licenciatura en política, filosofía y economía; además de eso, logró obtener una oferta laboral de tiempo completo.

Sus padres prefieren que ella se dedique a trabajar en lo que estudió y no como actriz, lo cual podría significar un retroceso en su carrera.

En la misma entrevista confesó que pospuso un año el inicio de su nueva vida para dedicarse a la actuación; sin embargo, debido a la pandemia por covid-19 terminó siendo aún más tiempo de lo previsto.

"Siempre fui una especie de académica por naturaleza. No es que me apoyaran o no en la actuación a una edad temprana, sino que no les importaba ni se preocupaban; el teatro era algo que me gustaba, no afectaba a mis estudios".



La actriz añadió que su oferta laboral seguirá en pie hasta diciembre de 2022, pero aún está valorando si continuará en la actuación o dejará este camino para tener una posición en un trabajo más estable.

¿Cómo fue la audición de Charithra Chandran para 'Bridgerton'?

Chandran recordó cómo fue su audición para la serie de Netflix. En un inicio no leyó las líneas de su papel como Edwina, sino las de Kate Sharma.

"Tuve algunas audiciones para eso y decidí que simplemente no funcionó. Y eso estuvo bien. Para entonces, tenía otra oferta para un programa de televisión. Entonces, en el nuevo año dije: 'Está bien, una puerta se cierra, otra se abre. Simplemente no estaba destinado a ser'".



En una plática para el portal Bustle, la actriz narró cómo fue su primer día rodando 'Bridgerton' y admitió que se sentía un poco aterrorizada porque todos los actores estaban allí.

"Simone y yo tuvimos el mismo primer día. Estábamos filmando el viaje a Royal Ascot del Episodio 2. Fue una secuencia realmente compleja, especialmente con los animales vivos, pero la ventaja fue que pude conocer a todos de una sola vez. ¡Fue un bautismo de fuego! Las emociones que sientes al entrar en un espacio y tener gente mirándote... Ni siquiera sé si estaba actuando. Por supuesto, te sientes aprensivo, como, '¿Les voy a gustar?', pero en unos minutos, toda esa preocupación se disipó.