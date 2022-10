¿Por qué Superman ya no tiene su traje negro en las nuevas películas? Te explicamos la continuidad

En la escena post-créditos de ‘Black Adam’ se da el regreso oficial de Henry Cavill como Superman y el mismo actor confirmó en sus redes sociales que eso fue tan solo una pequeña muestra de lo que tiene preparado para el futuro como Kal-El.

Fue gracias a la insistencia de Dwayne Johnson para traer de regreso a Cavill como Superman para ‘Black Adam’ es que el personaje vuelve a tener futuro dentro de los proyectos de DC en el cine.

Pero aunque los fans se regocijaron al ver a Cavill con la ‘S’ en su pecho e interpretando otra vez el alter ego de Clark Kent, la continuidad de la película ha generado dudas.

La última vez que Cavill apareció como Superman en la pantalla grande fue en la ‘Zack Snyder's Justice League’ de 2021 y ahí, a diferencia de la ‘Justice League’ original, tuvo un traje negro. Pero en ‘Black Adam’ tiene de vuelta el azul con rojo.





¿Por qué Superman no usa su traje negro en 'Black Adam’?

El que DC considere canon a ‘Justice League’ (2017) y no la versión de Snyder pueden explicar el por qué Superman ya no tiene su traje negro en la escena post-créditos de ‘Black Adam’.

Aunque no está confirmado el momento o continuidad en que ocurre ‘Black Adam’, la aparición de Amanda Waller, productos y mercancía de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash la conectan con el canon principal del universo extendido de DC.

Incluso el que Superman aparezca con su traje azul y rojo tiene sentido sin importar si la versión de Snyder es canon o no, pues fuera de las dos ‘Justice League’ también ha salido con su traje clásico.

Tanto en ‘Shazam!’ (2019) como en ‘Peacemaker’ (2022) el personaje hizo una aparición y, aunque no se ve su rostro, sí se aprecia que tiene el traje azul con su emblema y capa rojos.

Si los eventos de ‘Zack Snyder's Justice League’ fueran canónicos, se puede entender que Superman cambió su traje negro porque ya no necesitaba sus propiedades regenerativas.

Además de que para dar a entender su mensaje de que es un símbolo de esperanza, optimismo y aliado de la humanidad, su traje colorido expone mejor esa idea, en lugar de uno completamente negro.

Henry Cavill decidió qué traje usaría Superman en 'Black Adam’



Para confirmar esta idea del símbolo de bondad, el mismo Henry Cavill le comentó a Josh Horowitz en una conversación para ‘92NY’ el 26 de octubre de 2022 que por eso decidió usar el traje rojo con azul en ‘Black Adam’.

Cavill dijo que llegó al estudio de Warner Bros en el Reino Unido para filmar la escena de ‘Black Adam’ y cuando escogió el traje original de ‘Man of Steel’ se llenó de nostalgia.

“No estaba seguro de cómo me sentiría... (de tener el traje otra vez) si es que sería algo muy emocionalmente porque me volví a poner el traje de ‘Man of Steel’. Escogí ese en particular debido a la nostalgia asociada al traje".