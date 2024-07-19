‘Betty, la fea: la historia continúa’: los actores que regresan a la nueva serie de Prime Video

Video ¿Betty la fea siempre fue la villana de su propia telenovela? Las pruebas y su futuro en 'Betty, la fea, la historia continúa'

‘Betty, la fea: la historia continúa’ tendrá nuevos personajes que seguro robarán muchos corazones, pero también traerá de vuelta a los actores originales de la querida telenovela. Te decimos quiénes son algunos de ellos.

Ana María Orozco, Betty en ‘Betty, la fea: la historia continúa’

A principios de los dos mil Ana María Orozco se convirtió en la favorita del público en ‘Yo soy Betty, la fea’, y ahora volverá a hacerlo en la nueva serie de Prime Video. Ahora tiene 51 años y ha cosechado más experiencia en otras producciones como ‘El regreso de Lucas’ y la versión colombiana de ‘Desperate Housewives’.

En ‘Betty, la fea: la historia continúa’ Betty se enfrenta a nuevos desafíos personales, como un posible divorcio con Don Armando, al mismo tiempo de que intenta reconstruir la relación con su hija y manejar Ecomoda.

Betty aparece con nuevo look en el primer tráiler de 'Betty la fea, la historia continúa' Imagen Prime Video

Jorge Enrique Abello, Don Armando en ‘Betty, la fea: la historia continúa’



Jorge Enrique Abello también trabajó en otros programas después de dar vida a Don Armando, como ‘Anita no te rajes’, ‘En los tacones de Eva’ y ‘La costeña y el cachaco’. Ahora tiene 56 años y muchos fans dicen que ha envejecido “como los buenos vinos”.

Ahora, en ‘Betty, la fea: la historia continúa’, sale en una versión más madura de su personaje, al tiempo que Don Armando lidia con su posible divorcio de Betty y se involucra en nuevos amores.

Don Armando en 'Betty, la fea: la historia continúa' Imagen Prime Video

Lorna Cepeda, Patricia Fernández “La Peliteñida” en ‘Betty, la fea: la historia continúa’



Lorna Cepeda, con sus 52 años está más guapa que nunca. Reciéntemente se convirtió en abuela. Ha participado en otras producciones como ‘Chepe Fortuna’ y 'La Hipocondríaca’.

En la nueva serie Lorna vuelve como Patricia Fernández, quien sigue trabajando en Ecomoda. Ya pasaron los años, y ya entendemos mejor las frases de “La Peliteñida” que podemos usar en la vida real.

Lorna Cepeda, "La Peliteñida" en 'Betty la fea, la historia continúa' Imagen Prime Video

Mario Duarte, Nicolás Mora en ‘Betty, la fea: la historia continúa’

Además de actuar en programas como ‘La ley del corazón’, Mario Duarte, el querido Nicolás Mora, siguió una carrera en la música. Incluso tiene su propia banda de rock.

En ‘Betty, la fea: la historia continúa’, retoma su papel como Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty y colega de negocios.

Nicolás Mora en 'Betty, la fea: la historia continúa' Imagen Prime Video

Ricardo Vélez, Mario Calderón en ‘Betty, la fea: la historia continúa’



Después de su papel como Mario Calderón en “Yo soy Betty, la fea”, Ricardo Vélez continuó con su carrera activa en la televisión. Salió en programas como ‘Francisco el matemático’, ‘Operación Pacífico’ y ‘Enfermeras’,

En ‘Betty, la fea: la historia continúa’ vuelve como el gran confidente y amigo de Don Armando Mendoza.

Mario Calderón en 'Betty, la fea: la historia continúa' Imagen Prime Video

Natalia Ramírez, Marcela Valencia en 'Betty, la fea: la historia continúa'



Después de su papel en ‘Betty la fea’, participó en varias producciones, entre las que destacan ‘La costeña y el cachaco’ y 'La Pola’. También ha trabajado en teatro, donde ha demostrado su versatilidad como actriz. Y eso sin mencionar que tiene una hija que parece su clon.

Natalia vuelve como Marcela en ‘Betty, la fea: la historia continúa’. Su cercana amistad con “La Peliteñida” continúa al tiempo que sigue involucrada en los asuntos corporativos de Ecomoda.