¿Henry Cavill y Ben Affleck de nuevo en el DCEU? Así podría ser el regreso de Superman y Batman

Si bien el proyecto de 'The Batman' cambió de manos y de protagonista, Warner Bros no parece muy dispuesto a dejar ir a Ben Affleck. El 3 de agosto del 2022 'The Hollywood Reporter' publicó un artículo en donde afirman que el actor de 'Daredevil' grabó varias escenas para 'Aquaman 2'. Teniendo en cuenta de que su participación ya estaba confirmada en 'The Flash', la presencia del murciélago en el DCEU es considerable.