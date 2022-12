Actrices altas que fueron criticadas por su estatura: ahora triunfan como estrellas Hollywood

Al contrario de algunas celebridades que son más bajitas de lo que aparentan en la pantalla, hay unas actrices súper altas que por su estatura han recibido críticas o perdido papeles, pero eso no ha impedido que triunfen en Hollywood.

Al no ser tan común ver actrices muy altas en películas o series, su presencia siempre es sobresaliente, pero con su talento se han defendido de los comentarios acerca de su cuerpo.

Nicole Kidman

La reconocida actriz australiana y ganadora del Oscar por su papel de Virginia Woolf en ‘Las horas’ empezó su carrera carrera a los 16 años y desde un inicio además de su belleza asombró su estatura de 5’10 pies (1.77 metros).

La actriz de 'Amores peligrosos' en una entrevista para Glamour UK, en noviembre de 2020, dijo que desde los 13 años medía 5'10 pies, lo que le hizo tener muchas inseguridades.

Pero aun así dijo que para su fiesta de graduación usó un gran vestido extravagante porque nunca se conformó con las normas a su alrededor, por lo que animó a otras mujeres a abrazar sus diferencias.

Sigourney Weaver

La famosa actriz por sus papeles como protagonista en películas de acción como la saga de ‘Aliens’ en 2022 se puso bajo las órdenes de James Cameron para aparecer en ‘Avatar 2’, aunque pidió cambiar el diseño de su personaje.

Weaver le confesó a ‘The New York Times’ el 19 de octubre de 2020 que desde los 11 años alcanzó su medida de 5’11 pies (1.80), por lo que sus padres la sometieron a estudios médicos ante el temor de que siguiera creciendo.

Pero su altura le ayudó a tener roles más diversos y no los tradicionales de mujeres lindas o intereses románticos para los hombres, así se lo dijo a Closer Weekly en junio de 2019.

“Obtengo papeles maravillosos. Nunca fui la sexy o la bella ingenua o el interés amoroso, porque era demasiado alta. Siempre he interpretado a gente interesante, y eso continúa. No es como si de repente tuviera que descubrir quién soy”.

Brigitte Nielsen

A finales de los años 80 la actriz Brigitte Nielsen se abrió paso en Hollywood gracias a sus importantes roles como una mujer fuerte y alta en Red Sonja’ con Arnold Schwarzenegger, ‘Rocky IV’ con Sylvester Stallone y ‘Beverly Hills Cop II’ con Eddie Murphy.

Incluso gracias a sus 6.1 pies de altura (1.85 metros) fue contratada para una película de ‘She-Hulk’ en 1991 y se tomó fotos con su traje de superheroína, pero el filme nunca pudo ver la luz del día.

La actriz que aparece en ‘Creed 2’ y ‘The Guardians of Justice’ le contó a The Hollywood Reporter en marzo de 2019 su experiencia de niña al ser muy alta, el bullying que recibió y qué le dio confianza.

“Fue realmente difícil. No le deseo eso a nadie, y siempre digo que en mi próxima vida voy a medir 5 pies 8, ¿de acuerdo?¡No 6 pies y medio! Lo que me hizo pararme derecha, cuando tenía 16 años, fue que me vio, en Copenhague, un agente de modelos y cruzó la tienda para hablar conmigo. No podía creerlo, pero ese trabajo me hizo pararme más derecha. Me dio cierta confianza”.

Elizabeth Debicki

A sus 32 años, la australiana Elizabeth Debicki es de las actrices con mayor proyección actualmente, gracias a sus papeles en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’, ‘The Great Gatsby, ‘Tenet’ y ‘The Crown’, donde encarna a Lady Diana.

Con sus 6’3 pies (1.90 metros) para la quinta temporada de la serie de Netflix llegó para ocupar el papel antes interpretado por Emma Corrin y su transformación como Lady Di es impresionante, luciendo casi idéntica a ella.

En una entrevista con Independent en marzo de 2016, Debicki dijo que no le importa lo que la gente piense sobre su altura porque no es algo que pueda cambiar y aprendió a vivir con eso y usarlo a su favor.

"Solo tienes que aceptarlo, o será una carga para toda tu vida. Soy muy alta y cuando seas adolescente, quieres ser como todos los demás. Solía desplomarme mucho, es muy humano en esa etapa querer ser parte de la multitud, y no querer ninguna parte de ti que sobresalga".

Gwendoline Christie



La exitosa serie de Netflix ‘Wednesday’ no solo tuvo la sorpresiva actuación de Jenna Ortega como Merlina, también uno de los personajes que se ganaron al público fue el de Larissa Weems, directora de la Academia Nevermore.

La directora Weems es interpretada por Gwendoline Christie, quien mide 6.3 pies (1.90 metros) y ya ha tenido una exitosa carrera en Hollywood con papeles en ‘Sandman’ de Netflix, 'Game of Thrones’ y hasta en ‘Star Wars’.



Pero su altura siempre la había hecho sentirse fea, hasta que eso cambió con ‘Wednesday’. Le comentó a Entertainment Weekly el 24 de noviembre de 2022 que como Weems por primera vez se sintió hermosa en la pantalla.