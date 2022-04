6 actores que aceptaron un papel para complacer a sus hijos: Ryan Reynolds fue muy tierno

Ryan Reynolds

El actor que es conocido por ser Deadpool, ha hecho bastantes cintas clasificadas para adultos y al momento de que se le presentó la oportunidad de darle vida al tierno pokémon, Pikachu, Reynolds no tardó en decir que sí gracias a sus hijos.

Él estaba emocionado porque ellos por fin podrían ver uno de sus trabajos actorales sin tener que esperar a ser mayores de edad y dicha interpretación, fue muy diferente a lo que normalmente hace; sin embargo, le quedó muy bien.

Viggo Mortensen

En una entrevista de 2019 dentro del programa televisivo 'Live Kelly and Ryan', Mortensen explicó que Peter Jackson no lo consideró como la primera opción para ser el heredero de Gondor en la saga de 'El Señor de los Anillos', Aragorn, de hecho fue un reemplazo de última hora .

Además añadió que cuando le ofrecieron el rol no tenía idea de quién era aquel personaje, pero su entonces hijo de 11 años lo convenció de hacer las películas y el resto es historia.

Garry Oldman

El tres veces ganador del premio Oscar a Mejor Actor, ya había hecho papeles icónicos en la pantalla antes de ser parte de las cintas Harry Potter y si bien no estaba muy convencido de darle vida a Sirius Black, al final accedió debido a que quería ganarse la simpatía de sus hijos y ser un papá cool.

Esto hizo que estuviera más cerca de ellos y terminaron muy contentos de que fuera el tío de Harry Potter en la pantalla grande.

Cate Blanchett

Muchos quedaron sorprendidos de que la actriz Cate Blanchett se uniera al MCU como una villana en 'Thor Ragnarok' y si bien hizo un trabajo excepcional, en 2017 confesó al portal Evening Standard que la única razón para formar parte de la cinta es que sus hijos eran grandes fanáticos de Marvel.

En sus propias palabras explicó que su rol como Hela, le permitió "hablar el mismo" idioma con sus hijos, lo cual le dio una grata alegría.

Julianne Moore

En 2014 Julianne Moore apareció en las dos partes de la película 'Los Juegos del Hambre: Sinsajo' como la presidenta Coin, una mujer que al inicio ayuda a la protagonista Katniss, pero únicamente para su propio beneficio.

La actriz de 61 años participó en este proyecto gracias a que su hijo Caleb le insistió, ya que él era un gran fanático de los libros. Al final hizo que Moore leyera la obra literaria y se enamorara de la trama, por lo cual no dudó un segundo en ser parte de la historia.

Richard Harris

El fallecido actor irlandés que fue Dumbledore en las dos primeras cintas de la saga de 'Harry Potter', no estaba muy convencido de participar en un inicio y declinó para el papel en diversas ocasiones.

Pronto cambió de parecer debido a que su nieta le dio una amenaza contundente, así que después de eso dijo que sí.

"Me preguntaron por el papel de Dumbledore, y no iba a hacerlo por varias razones. Entonces mi nieta Ellie me llamó por teléfono y me dijo: 'Papá, si no interpretas a Dumbledore, no volveré a hablarte'. Así que no tuve muchas opciones. Diría que es el papel más difícil que he interpretado. La presencia de Dumbledore está presente en los libros, aunque no se le vea mucho. Es una figura muy importante en las historias, y necesitaba encontrar un ritmo y una métrica en este diálogo tan bien escrito para poder interpretar el papel.".