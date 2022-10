Actores que no fueron “suficientemente guapos” para un papel: de Winona Ryder a Henry Cavill

Winona Ryder

A lo largo de su trayectoria, Winona ha participado en importantes producciones como ‘Beetlejuice’ y ‘Stranger Things’; no obstante, el inicio de su carrera no fue del todo sencillo, pues algunas personas le hicieron comentarios negativos sobre su apariencia.



En una charla con la revista ‘Interview’, publicada el 23 de abril de 2013, la estrella de Hollywood relató una experiencia que vivió cuando era joven.

“Estaba en medio de una audición y estaba en medio de una oración cuando el director de casting me dijo: ‘Escucha, chica. No deberías ser actriz. No eres lo suficientemente bonita. Deberías volver a donde sea que viniste y deberías ir a la escuela. Fue muy franco; sinceramente, creo que pensó que me estaba haciendo un favor”, contó Ryder.



A sus 50 años, la protagonista de ‘Otoño en Nueva York’ (disponible gratis en ViX) ha demostrado sus dotes artísticos en una gran variedad de producciones como ‘Edward Scissorhands’, ‘Drácula’, ‘Homefront’ y ‘Little Woman’.

Meryl Streep

Con el paso del tiempo, la intérprete se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más queridas por la audiencia y la crítica, gracias a sus dotes actorales; sin embargo, en una ocasión recibió comentarios desagradables por su físico.



Durante una plática en ‘The Graham Norton Show’ el 9 de enero de 2015, la celebridad reveló la ocasión en la que el productor Dino De Laurentiis la llamó “fea” cuando asistió a una audición para la película ‘King Kong’.

“Su hijo estaba sentado, muy emocionado de traer a esta nueva actriz y el padre le dijo a su hijo en italiano, porque yo entiendo italiano: ‘¿Por qué me trajiste esta cosa tan fea?’. Muy aleccionador para una chica joven. Así que le contesté (en italiano) (...) ‘lo siento, no soy lo suficientemente hermosa para estar en ‘King Kong’”, detalló.

Cargando Video... Meryl Streep nunca imaginó que sería rechazada por su apariencia: Hollywood la trató mal

Henry Cavill

Aunque actualmente es considerado uno de los famosos más guapos según la ciencia, Cavill fue rechazado al querer interpretar a James Bond, así lo contó en una plática con ‘Men’s Health’ de 2021.

“Recuerdo que el director, Martin Campbell, dijo: ‘Parece un poco gordito, Henry’. (...) No sabía cómo entrenar o hacer dieta. Y me alegro que Martín haya dicho algo, porque yo respondo bien a la verdad, me ayuda a mejorar”.



Además de Superman, Cavill ha encarnado a diferentes personajes en proyectos como ‘The Witcher’, ‘The Man From U.N.C.L.E’, ‘Sand Castle’ y la película de Netflix ‘Enola Holmes’, donde se transformó en el detective Sherlock Holmes.

Jessica Chastain

En los últimos años, Jessica se ha mantenido bajo la mirada de los reflectores debido a sus protagónicos en filmes y series como ‘The Eyes of Tammy Faye’, ‘It Chapter Two’ y ‘La noche más oscura’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).



En una entrevista con ‘The Telegraph’ el 11 de enero de 2015, Chastain destacó que hasta el año 2010 seguía recibiendo comentarios de personas que aseguraba no era “lo suficientemente bonita”.

“Si consigo un papel es porque luché por él. Confía en mí, sólo en los últimos cinco años la gente me ha dicho que soy atractiva. Antes de eso, no conseguía papeles porque la gente me decía que no era lo suficientemente bonita. Pero me he dado cuenta de que la idea de todo el mundo de lo que es bonito es muy diferente”, declaró.

James McAvoy

‘Split’, ‘Glass’, ‘Wanted’, ‘Unbreakable’ y ‘Submergence’ son algunas de las entregas con las que McAvoy ha triunfado a lo largo de su trayectoria.



Sin embargo, su camino no ha sido sencillo, ya que ha recibido críticas sobre su físico en más de una ocasión, así lo contó en una charla con ‘The Telegraph’ el 24 de noviembre de 2019.

“A veces te hacen sentir que no eres lo suficientemente guapo para conseguir un papel. (...) Una actriz me dijo una vez que era una elección interesante, mi casting, porque normalmente nadie creería que estaría con alguien como ella. (...) Yo estaba como: ‘Está bien, ahora tengo que fingir que realmente me gustas durante ocho semanas más”, reveló.

Andrew Garfield

Antes de convertirse en el protagonista de ‘The Amazing Spider-Man’, donde compartió créditos con artistas como Emma Stone y Martin Sheen, Andrew fue rechazado de una producción por no ser “suficientemente guapo”.



El histrión, de ahora 39 años de edad, recordó la anécdota en una entrevista para ‘Entertainment Tonight’ el 8 de enero de 2022.

“Hice una audición para el príncipe Caspian en ‘Las crónicas de Narnia’ y pensé: ‘Esto podría ser, esto podría ser’. Y ese apuesto y brillante actor Ben Barnes terminó obteniendo el papel”, dijo Andrew.