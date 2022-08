Estrellas de Hollywood que iniciaron su carrera en el cine para adultos

Arnold Schwarzenegger

El protagonista de ‘En busca de venganza’ (la cual puedes ver gratis en ViX) no actuó en una película para adultos como tal, pero al inicio de su carrera hizo fotos eróticas para la revista 'After Dark', dirigida al público gay.

El histrión, quien parece tener el secreto de la juventud porque se mantiene perfecto a sus casi 80 años, posó para la publicación en 1976 (cuando tenía 29 años) y el fotógrafo que lo retrató fue Jack Mitchell. Actualmente, dicho ejemplar es considerado una pieza de colección y se vende en el portal 1st Dibs por 1,024 dólares.

Jackie Chan

El actor de la película ‘Mi vecino es un espía’ (la cual puedes ver gratis en ViX) es reconocido por su versatilidad a lo largo de su carrera: es artista marcial, doble de riesgo, acróbata, comediante, cantante, director, guionista y hasta productor.

Sin embargo, pocos de sus fans saben que Jackie Chan pasó por la industria porno en 1975, cuando participó en el filme 'All in the family' ('Todo en familia').

Cameron Diaz

Antes de protagonizar ‘La máscara’ (1994) junto a Jim Carrey, Diaz comenzó su carrera en el cine erótico con la cinta 'softporn' (porno blando) llamada ‘She’s No Angel’ (‘Ella no es un ángel’) en 1992.

Con 19 años, la actriz y modelo grabó una escena en la que se le ve desnuda de la cintura para arriba e intentando sodomizar a un esclavo. Al no ser una estrella en Hollywood, la película pasó desapercibida, hasta que en 2005 Diaz demandó a John Rutter, fotógrafo y director del filme.

De acuerdo con información de 'The Guardian', publicada el 26 de julio de 2005, Rutter intentó vender a terceros las imágenes y videos de Cameron en la película, pero la firma de la famosa fue falsificada en la hoja de consentimiento.

El 25 de septiembre de 2005, 'El país' informó en su sitio web que el fotógrafo fue hallado culpable de robo, falsificación y perjurio, por lo que fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la celebridad, sus imágenes sí se difundieron en Internet después de que el caso se hiciera público.

Simon Rex

Este histrión, conocido por su participación en la serie ‘What I Like About You’ (‘Las travesuras de mi hermana’) de 2002 y en tres películas de la saga ‘Scary Movie’, tuvo pequeñas apariciones en la industria pornográfica.

En 1993, a los 20 años, realizó las cintas ‘Young, Hard & Solo #2’ (‘Joven, duro & solo #2’) y ‘Young, Hard & Solo #3’ (‘Joven, duro & solo #3'). Más tarde, en el año 2000, formó parte del elenco de ‘Hot Sessions 11’ (‘Sesiones calientes 11’) y ‘Hot Sessions 12’ (‘Sesiones calientes 12’).

David Duchovny

Mejor conocido como Fox Mulder, el agente especial del FBI en la serie noventera ‘The X-files (‘Los expedientes secretos X’), Duchivny fue Jake Winters, el narrador y presentador de la serie erótica ‘Red Shoe Diaries’ (‘El diario de los zapatos rojos’).

Se trató de una producción creada por Playboy Entertainment para la televisión de cable, que fue emitida durante cinco años (de 1992 a 1997). Ahí, el actor se encargaba de contar las aventuras románticas de los protagonistas, mismas que estaban llenas de lujuria y drama.

Matt LeBlanc

El histrión que encarnó a Joey Tribbiani en ‘Friends’ (1994-2004) también apareció en la serie ‘Red Shoe Diaries’ (‘El diario de los zapatos rojos’) en 1992, en el episodio ‘Just like that’ (‘Solo así). Ahí interpretó a un chico que rivaliza con su hermano por el amor de una joven abogada.

Un año después salió en la película ‘Red Shoe Diaries 3: Another Woman's Lipstick’ (‘El diario de los zapatos rojos 3: El lápiz labial de otra mujer’) como Kyle.

En 1997, cuando ya formaba parte de la popular sitcom, volvió a aparecer una producción de Playboy: ‘Red Shoe Diaries 7: Burning Up’ (‘El diario de los zapatos rojos 7: quemándose) como Jed.

Sylvester Stallone

Previo a que Stallone saltara a la fama en 1977, cuando ‘Rocky’ se coronó en los Premios Oscar como la Mejor Película, el histrión protagonizó 'The party at Kitty and Stud’s’ (‘El semental italiano’) en 1970.

La cinta dura 71 minutos y gira en torno a una pareja que organiza una orgía en su casa. Stallone realizó varias escenas desnudo y en entrevista para ‘Playboy’, en la edición de septiembre de 1978, admitió que lo hizo para conseguir un poco de dinero:

“Me moría de hambre cuando la hice. Me habían echado de mi apartamento y llevaba cuatro noches durmiendo en un banco de una estación de autobuses. Estaba desesperado. Cuando tienes hambre haces cosas que normalmente no haces. El sueldo de la película era de 100 dólares al día y [aparecer desnudo] no era problema porque no había sexo explícito en la película”.