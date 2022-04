Actores de método en Hollywood que han causado polémica: ¿qué significa y qué han hecho?

Incluso Will Poulter comentó a 'The Independent' (2022) que sus colegas afines a dicho estilo podrían "incomodar a los demás" pues excusa los comportamientos inapropiados de las estrellas, lo que provoca un mal ambiente laboral.

“Lo más difícil para mí fue entrar y salir de los ríos helados. Porque tenía piel de alce y una piel de oso que pesaba como 100 libras cuando se mojaba. Y todos los días era un desafío no tener hipotermia”, contó en entrevista para 'Wired' (2016).