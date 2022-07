7 actores de Marvel que estuvieron en 'El Señor de los Anillos': la mayoría fueron villanos

Su debut en el MCU fue en el 2015 en la película 'Ant-Man', donde interpretó a Hope Van Dyne a lado de Paul Rudd. Lilly continuó con esa heroína en 'Ant-Man and the Wasp' (2018) y en la actualidad los fans esperan su regreso en 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', la cual será estrenada en el 2023.