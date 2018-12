Asesinaron a su pareja y nació su nieta: Sharis Cid termina 2018 dando "gracias", un año que le marcará por siempre

Sharis está sorprendida y dice que ella misma no entiende de dónde salió tanta fortaleza para seguir adelante: “Mucha gente me dice: '¿Cómo le haces?', y te juro que Dios me ha ayudado muchísimo, el saber que Isaías está bien, que se va a hacer justicia.. y no sé, la verdad, de dónde saqué tanta fuerza para estar como estoy, porque yo misma me sorprendo, te lo juro”.