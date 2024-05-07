Saludables Delicioso

Scala Salad: prepara la ensalada favorita y viral de las Kardashians, esta es la receta original

Directo de uno de los restaurantes más populares de Beverly Hills y la mansión de las Kardashians te decimos cómo preparar en casa esta famosa ensalada

Ensalada fría de zanahoria, pepino y mango con aderezo de ajonjolí
Así puedes preparar una deliciosa ensalada de quinoa con lentejas y vinagreta de mostaza

ATTV_LOGO
Por:
Atentamente Victoria .
Video Ensalada de las Kardashians: Receta original Scala Salad paso a paso

Las Kardashians vuelven viral casi todo lo que tocan o comen. Este fue el caso de la Scala Salad, una ensalada creada por el popular restaurante italiano La Scala en Beverly Hills, California. Si eres fan o llegaste a ver algunos capítulos de su reality show Keeping Up with the Kardashians, seguramente observaste como agitaban un pequeño tupper con ensalada.

Más sobre Saludables Delicioso

Receta de aguachile de queso con pocos ingredientes
0:37

Receta de aguachile de queso con pocos ingredientes

Delicioso
Beneficios de las almendras: ¿Qué le pasa a tu cuerpo al comerlas?
0:31

Beneficios de las almendras: ¿Qué le pasa a tu cuerpo al comerlas?

Delicioso
Mousse de Mango: Receta fácil y saludable
0:48

Mousse de Mango: Receta fácil y saludable

Delicioso
5 alimentos que debes incluir en tu cena para dormir mejor y no subir de peso
3 mins

5 alimentos que debes incluir en tu cena para dormir mejor y no subir de peso

Delicioso
3 recetas de licuados de papaya para desinflamar el estómago y mejorar la digestión (deliciosas y económicas)
1 mins

3 recetas de licuados de papaya para desinflamar el estómago y mejorar la digestión (deliciosas y económicas)

Delicioso
Receta de smoothie de papaya para mejorar la digestión
0:21

Receta de smoothie de papaya para mejorar la digestión

Delicioso
¿Qué comer antes de dormir? 5 alimentos para evitar el insomnio
0:50

¿Qué comer antes de dormir? 5 alimentos para evitar el insomnio

Delicioso
Receta de galletas para gato, caseras, baratas y saludables
0:37

Receta de galletas para gato, caseras, baratas y saludables

Delicioso
Beneficios del germinado de lentejas: Superalimento que fortalece tu cabello y ayuda a tu digestión
3 mins

Beneficios del germinado de lentejas: Superalimento que fortalece tu cabello y ayuda a tu digestión

Delicioso
Germina lentejas en casa con este truco y aprovecha sus poderosos beneficios para tu salud
0:34

Germina lentejas en casa con este truco y aprovecha sus poderosos beneficios para tu salud

Delicioso

Esta nutritiva mezcla ya se ha convertido en un símbolo gastronómico de la cultura Pop y gracias a las redes sociales ha regresado con más fuerza. Muchos seguidores asisten al restaurante para probarla o la recrean en casa.

PUBLICIDAD

Por ello, hemos investigado la receta original de la ensalada favorita de las Kardashians y te la compartimos para que la prepares en casa y también agites tu tazón para disfrutar de su delicioso sabor.

Receta original Scala Salad, la favorita de las Kardashians

Porciones: 2

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes:
  1. 1/2 lechuga romana
  2. 1 lata de garbanzo
  3. 1 taza de salami
  4. 1/2 cebolla morada finamente picada
  5. 1 taza de queso mozzarella rallado
  6. 1/3 aceite de oliva extra virgen
  7. ¼ vinagre de vino
  8. 2 cucharadas de mostaza
  9. ¼ queso parmesano
  10. Sal y pimienta
PUBLICIDAD
Relacionados:
Saludables DeliciosoEnsaladasCenas DeliciosoRecetas fáciles DeliciosoAtentamente Victoria

Más de Delicioso

Receta de pay de queso casero tradicional y fácil de preparar

Delicioso
0:44 min
Receta de aguachile de queso con pocos ingredientes

Receta de aguachile de queso con pocos ingredientes

Delicioso
0:37 min
Hamburguesas vegetarianas: 2 recetas fáciles con quinoa y lentejas

Hamburguesas vegetarianas: 2 recetas fáciles con quinoa y lentejas

Delicioso
0:36 min
Beneficios de las almendras: ¿Qué le pasa a tu cuerpo al comerlas?

Beneficios de las almendras: ¿Qué le pasa a tu cuerpo al comerlas?

Delicioso
0:31 min
Mousse de Mango: Receta fácil y saludable

Mousse de Mango: Receta fácil y saludable

Delicioso
0:48 min
PUBLICIDAD