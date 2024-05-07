Scala Salad: prepara la ensalada favorita y viral de las Kardashians, esta es la receta original

Video Ensalada de las Kardashians: Receta original Scala Salad paso a paso

Las Kardashians vuelven viral casi todo lo que tocan o comen. Este fue el caso de la Scala Salad, una ensalada creada por el popular restaurante italiano La Scala en Beverly Hills, California. Si eres fan o llegaste a ver algunos capítulos de su reality show Keeping Up with the Kardashians, seguramente observaste como agitaban un pequeño tupper con ensalada.

Esta nutritiva mezcla ya se ha convertido en un símbolo gastronómico de la cultura Pop y gracias a las redes sociales ha regresado con más fuerza. Muchos seguidores asisten al restaurante para probarla o la recrean en casa.

PUBLICIDAD

Por ello, hemos investigado la receta original de la ensalada favorita de las Kardashians y te la compartimos para que la prepares en casa y también agites tu tazón para disfrutar de su delicioso sabor.

Receta original Scala Salad, la favorita de las Kardashians

Porciones: 2 Tiempo de preparación: 5 minutos Tiempo de cocción: 15 minutos Tiempo total: 20 minutos Ingredientes: 1/2 lechuga romana 1 lata de garbanzo 1 taza de salami 1/2 cebolla morada finamente picada 1 taza de queso mozzarella rallado 1/3 aceite de oliva extra virgen ¼ vinagre de vino 2 cucharadas de mostaza ¼ queso parmesano Sal y pimienta