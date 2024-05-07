Scala Salad: prepara la ensalada favorita y viral de las Kardashians, esta es la receta original
Directo de uno de los restaurantes más populares de Beverly Hills y la mansión de las Kardashians te decimos cómo preparar en casa esta famosa ensalada
Las Kardashians vuelven viral casi todo lo que tocan o comen. Este fue el caso de la Scala Salad, una ensalada creada por el popular restaurante italiano La Scala en Beverly Hills, California. Si eres fan o llegaste a ver algunos capítulos de su reality show Keeping Up with the Kardashians, seguramente observaste como agitaban un pequeño tupper con ensalada.
Esta nutritiva mezcla ya se ha convertido en un símbolo gastronómico de la cultura Pop y gracias a las redes sociales ha regresado con más fuerza. Muchos seguidores asisten al restaurante para probarla o la recrean en casa.
Por ello, hemos investigado la receta original de la ensalada favorita de las Kardashians y te la compartimos para que la prepares en casa y también agites tu tazón para disfrutar de su delicioso sabor.
Receta original Scala Salad, la favorita de las Kardashians
Porciones: 2
Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de cocción: 15 minutos
Tiempo total: 20 minutosIngredientes:
- 1/2 lechuga romana
- 1 lata de garbanzo
- 1 taza de salami
- 1/2 cebolla morada finamente picada
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- 1/3 aceite de oliva extra virgen
- ¼ vinagre de vino
- 2 cucharadas de mostaza
- ¼ queso parmesano
- Sal y pimienta