Hacks del Hogar

Trucos infalibles para limpiar la sandwichera correctamente y en poco tiempo

Que no te digan ¿a los cuántos años descubriste cómo limpiar la sandwichera correctamente? Aquí te damos los mejores trucos para eliminar restos y malos olores, así como consejos para que funcione por más tiempo. ¡Déjala lista para hacer deliciosos emparedados!

Por:
Atentamente Victoria .
Video Súper truco para limpiar tu sandwichera en menos de un minuto

Mantener tu sandwichera limpia no solo ayudará a que te dure mucho más tiempo, sino que también te asegura que tus emparedados además de deliciosos estén libres de bacterias. Aunque asear este pequeño electrodoméstico puede parecer una tarea ardua, existen trucos que la hacen más fácil y rápida.

Dile adiós a la decidia, porque aquí te mostramos los mejores trucos para mantener tu sandwichera impecable en muy poco tiempo.

Hacks para limpiar tu sandwicherra correctamente

Desconecta y deja enfriar


Antes de empezar a limpiar, no solo tu sandwichera, si no cualquier electrodoméstico asegúrate que estén desconectados y fríos para evitar accidentes.

Elimina restos de comida


La forma correcta y más rápida de dejarla como nueva es utilizar una espátula de plástico o una toalla de papel para retirar cuidadosamente los restos de comida. Es importante usar herramientas que no rayen su superficie.

Video Sigue este hack para usar tu sandwichera sin ensuciarla

Aplica el truco de la limpieza húmeda


Como te lo mostramos en el video al inicio de este artículo, uno de los mejores trucos para limpiar tu sandwichera fácilmente es utilizar una toalla de papel húmeda. Ponle un poco de vinagre y colócala entre las placas calientes y cierrala por unos minutos. El vapor ayudará a aflojar la grasa y los residuos. Así podrás quitar más rápido ese quesito quemado.

Limpieza profunda


Mezcla un poco de bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Aplícala sobre las placas usando un cepillo de dientes viejo o una esponja suave. Este método es súper efectivo para eliminar la grasa y los residuos sin dañar la superficie.

Imagen Getty Images

Dale mantenimiento


Además de hacerle una limpieza profunda, es importante que le des mantenimiento después de utilizarla. Revisa que todo funcione correctamente y si no es así, llévala con el experto. Esto asegurará que tu sandwichera permanezca en las mejores condiciones.

Cuidado con las juntas


No olvides limpiar el exterior de la sandwichera y las juntas, donde también se pueden acumular residuos de comida. Un cepillo de dientes viejo puede servirte para llegar a estos rincones.

¡Guárdala bien!


Una vez que esté limpia y seca, guárdala en un lugar libre de polvo. Si es posible, coloca una toalla de papel entre las placas para evitar que se rayen.

Con estos trucos y consejos, puedes asegurarte de que siempre esté lista para preparar sándwiches deliciosos y libres de residuos no deseados. Así, tu sandwichera te servirá fielmente durante muchos almuerzos y meriendas.

Por cierto, aquí te dejamos un recetario con las mejores preparaciones de emparedados caseros:

Video 6 recetas de sándwiches irresistibles y fáciles de preparar en casa
Hacks del HogarTips del HogarAtentamente Victoria

