Este es el secreto para que nunca se te pegue el pescado al cocinarlo sin usar litros de aceite

Quieres empezar a comer saludable y decides prepararte un delicioso pescadito al sartén y acompañarlo con ensalada. Es muy seguro que quieras ponerle poco aceite. Lo frustrante es que este comienza a pegarse. Sí, sabemos que puede ser una tarea complicada, pero estamos aquí para revelarte el secreto de los profesionales para que nunca más se te pegue el pescado al cocinarlo sin agregar toneladas de aceite.

¿Por qué se pega?

El secreto de los chefs y cocineros para que no se pegue el pescado es calentar su sartén previamente. Aunque no lo creas, no sirve de nada que inundes el sartén de grasa o aceite si este no está lo suficientemente caliente antes de colocar la proteína directamente. Al hacerlo evitarás que se adhiera a la superficie y que se despedace cuando intentes despegarlo.

Otro tip que nos dan los profesionales es que si el pescado que estás cocinando conserva su piel sea esta la que coloques directamente al sartén y no la parte blanda. La piel contiene grasas saludables que se derriten y se liberan durante la cocción, como resultado obtendrás una textura crujiente y deliciosa. Además, al cocinarlo así se sellarán los jugos naturales dentro del pescado, manteniéndolo más jugoso y evitando que se reseque.

¿Se recomienda un tipo de sartén en específico?

Al ser una proteína de textura delicada y de rápida cocción, es importante que utilices un sartén antiadherente de buena calidad. También puedes optar por usar uno de hierro fundido o una plancha de hierro esmaltado, ya que estas superficies tienden a ser más resistentes y evitan que algunas proteínas, como el pescado, se peguen.

Freír vs. hornear el pescado: ¿Qué es mejor?

Si lo que estás buscando es comer más saludable, definitivamente lo mejor es que comiences a usar el horno para preparar tu pescado. Al usar este método de cocción no será necesario agregar aceites o grasas, a menos que tú lo desees.

Entre los beneficios de cocinar un pescado al horno es que no perderá tantos nutrientes. Al freírlo o prepararlo al sartén se pierden ácidos grasos como el omega-3 debido a las altas temperaturas. Estudios señalan que algunos pescados, como el salmón, también pierden vitamina D cuando se fríe.

Hornear el pescado siempre será la mejor forma de conservar sus nutrientes esenciales sin aumentar los niveles de grasa no saludables. Métodos de cocción como el vapor y en líquido son aún mejores si lo que buscas es retener la mayor cantidad de nutrientes debido a que se realizan a bajas temperaturas y tampoco requieren de aceite o grasa.

Otros consejos para evitar que no se te pegue el pescado

Sécalo bien

Sin importar si ocupas horno o sartén, asegúrate de que tu pescado esté completamente seco. Utiliza papel de cocina para absorber todo el líquido. La humedad en la superficie de la proteína puede hacer que se pegue al sartén fácilmente.

No lo muevas demasiado

Una vez que hayas colocado tu pescado en el sartén, déjalo cocinar sin moverlo cada 5 segundos. Hacerlo puede hacer que se rompa y se pegue al sartén.

Cocina a fuego medio

Utilizar altas temperaturas puede quemar el exterior antes de que su interior esté completamente cocido.

No lo sobrecocines

El pescado es una de las proteínas que no requiere demasiado tiempo para su cocción. Retira el pescado de la sartén tan pronto como esté opaco y se desmenuce fácilmente con un tenedor.

Siguiendo estos consejos, podrás cocinar el pescado perfecto sin que se te pegue a la sartén. ¡Prepárate para disfrutar de comidas saludables sin complicaciones!