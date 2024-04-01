10 beneficios de comer salmón para mejorar tu salud, tu metabolismo y huesos lo agradecerán

Video Beneficios de comer salmón que no conocías y que mejoran tu salud

Todos hemos escuchado alguna vez sobre los beneficios de comer salmón para la salud. Esto se debe a que este pez de agua salada es una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales esenciales que pueden ayudar a conservar tu salud en múltiples formas.

Video 5 recetas con salmón fáciles de preparar y que son benéficas para tu salud

Propiedades nutricionales del salmón y razones para consumirlo

Sin duda, el salmón es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la construcción y reparación de tejidos musculares y celulares en el cuerpo humano.

Además, es rico en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, conocidos por sus efectos positivos en la salud cardiovascular y cerebral. Ayudan a reducir la inflamación en tu cuerpo, mantener tu corazón saludable y sirven para mantener tu cerebro funcionando bien.

Comer salmón también aporta una variedad de vitaminas y minerales, incluyendo vitaminas del complejo B, vitamina D, selenio y potasio. Estos nutrientes son esenciales para la salud de tus huesos, tener un buen sistema inmunológico, mejoran la salud de tu piel y regulan la presión arterial.

10 formas en las que comer salmón mejorará tu salud

#1 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas

Gracias a sus ácidos grasos omega-3 te ayudará a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y triglicéridos en la sangre mejorando la salud de tu corazón y disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

#2 Tu cerebro funcionará mejor

Los ácidos grasos DHA son fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento de tu cerebro. Te puede ayudar a mejorar la memoria y la concentración, así como a reducir el riesgo de sufrir trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer.

#3 Comer salmón desinflama tu cuerpo

Los ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar el dolor y la inflamación si sufres de artritis reumatoide o inflamación intestinal.

#4 Mejora tu visión

Otro de los beneficios de comer salmón en tu salud es que puede ayudar a prevenir la degeneración de la vista relacionada con la edad, gracias a su vitamina A y el selenio.

#5 Tendrás una piel radiante

Te ayudará a mantener tu piel hidratada, firme y jovial. Gracias a sus ácidos grasos y antioxidantes retrasará los signos de envejecimiento prematuro como las temibles arrugas.

#6 Fortalecerá tus huesos

Ayudando a prevenir la osteoporosis y fortalecer huesos y dientes.

#7 Regulará tu estado de ánimo

Los omega-3 pueden influir positivamente en el equilibrio de neurotransmisores en el cerebro, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y prevenir la depresión.

#8 Tendrás un metabolismo saludable

Comer salmón te ayudará a regular los niveles de azúcar en sangre, reducir la resistencia a la insulina y a tener un metabolismo saludable. Esto puede ser benéfico para personas con diabetes tipo 2.

#9 Levantará tu sistema inmunológico

Las vitaminas y minerales presentes en el salmón, como la vitamina D y el selenio, harán que tu sistema inmunológico funcione a la perfección y combatirá infecciones y enfermedades sin ningún problema.

#10 Control de peso

Su alto contenido de proteínas y ácidos grasos saludables hace que comer salmón te dé una sensación de saciedad, de esta forma reducirá tu apetito y te ayudará a pérdida de peso o control de este.

¿Te animas a incluirlo en tu menú?