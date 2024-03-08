Cómo guardar y conservar queso correctamente en casa: Lo que debes saber para que no se eche a perder

Video Cómo utilizar un rallador de queso correctamente sin fallar en el intento

Para muchos, el queso es un placer culinario. Su textura, aromas y complejidad lo hacen irresistible. Sin embargo, es común que cuando lo compramos no nos damos el tiempo para investigar cómo es que deben guardarse cada tipo de queso. En el mejor de los casos, lo ponemos en la nevera sin más y a los pocos días, cuando nos disponemos a disfrutarlo, nos damos cuenta de que se ha echado a perder.

Video 4 trucos para eliminar el mal olor de tu refrigerador



Pero, ¿por qué se le ha formado moho o tiene un color y aroma diferente si lo compraste hace unos días? ¿Qué puedes hacer para conservarlo por más tiempo? Te compartimos los mejores tips a continuación.

Por qué es importante guardar bien el queso

El queso es un alimento milenario derivado de la leche que pasa por un proceso de coagulado y curado. Cada tipo de queso tiene una complejidad en sabor, textura y aroma que proviene del tiempo que se le da al producto para fermentarlo y madurarlo. Por ello, factores como la temperatura, la humedad y exposición al aire pueden afectarlo.

Guardar bien el queso no solo es importante para conservar sus cualidades y prevenir el crecimiento de bacterias u hongos no deseados, sino también para prolongar su vida útil.

¿Cómo conservar el queso correctamente?

Guardar los quesos que compramos en casa es muy importante para mantener su frescura, sabor y textura. Y, aunque parece algo muy simple, lo cierto es que sí existe una ciencia detrás. Ponerlo en la nevera no es la solución, ya que existe un método de conservación para cada tipo de queso. ¡No entres en pánico! Aquí te explicamos a detalle.

Quesos blandos: cómo almacenarlos para que no se echen a perder

Debes saber que los quesos frescos y blandos, como el cottage, panela, ricotta o feta, se echan a perder más rápido que otros tipos de queso. Esto se debe a su alto contenido de humedad. Requieren de refrigeración constante y un cuidado especial para evitar su deterioro. Te compartimos cuatro consejos:

1. Refrigéralos: Guárdalos inmediatamente en el refrigerador después de comprarlos. Las bacterias suelen crecer más rápido si los dejas a temperatura ambiente.

2. Utiliza un contenedor hermético: Para prevenir la deshidratación y protegerlos de otros olores, es ideal que almacenes estos quesos en tuppers. En el caso del feta, si viene en agua salada, asegúrate de mantenerlo sumergido en esta solución para preservar su humedad y sabor.



3. Cambiar el líquido con regularidad: Para quesos como el feta, que se almacenan en líquido, es recomendable cambiar el agua salada cada pocos días para mantener la frescura. Hazlo también si ves que el queso suelta suero días después de haberlo abierto.

4. Cómelo en tiempo: Estos quesos son más perecederos y se deben consumir relativamente rápido. Revisa siempre la fecha de caducidad y trata de consumirlos dentro de los días posteriores a su apertura, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Quesos curados y duros: cómo conservarlos por más tiempo



Por otro lado, los quesos curados y duros, como el parmesano, manchego o cheddar añejo, tienden a durar más. Su bajo contenido de humedad y proceso de curado los hacen más resistentes al deterioro, pudiendo conservarse durante meses e incluso mejorar en aroma y sabor con el tiempo.

Algunos quesos curados pueden guardarse fuera del refrigerador, siempre y cuando se mantengan en un lugar fresco, seco y oscuro, como una despensa. El queso provolone, manchego curado y otros de textura dura pueden conservarse bien en estas condiciones por cortos periodos, siempre que estén bien envueltos y protegidos de la luz directa.

Otros consejos para guardarlos bien dentro del refrigerador

Envuélvelo: Usa papel de cera o papel para queso, que permiten que el producto respire mientras retienen su humedad. Evita el plástico, que puede hacer que se sude y desarrolle bacterias.

Zona adecuada: Guarda el queso en la parte menos fría de la nevera, como el cajón de vegetales, para evitar que se reseque.



Presta atención a las necesidades específicas de cada tipo de queso y sigue estos consejos para asegurar que disfrutes de cada bocado de tu alimento favorito y que se conserve en las mejores condiciones posibles.

Recuerda que la clave está en equilibrar la humedad, la temperatura y la circulación del aire para mantener tus quesos frescos y deliciosos por más tiempo.