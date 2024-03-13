Cocina

Descubre qué lado del papel aluminio debes usar: Diferencias entre el brillante y el mate

¿Mate o brillante? Si a ti también te ha surgido esta duda, aquí te diremos si has estado utilizando correctamente este material en la cocina

Video ¿Existe en realidad un lado correcto para utilizar el papel aluminio?

El papel aluminio es un elemento indispensable en nuestras cocinas. A través de generaciones hemos aprendido a usarlo para cocinar ciertos platillos ya sea en el horno o, ahora, en la moderna freidora de aire. Pero también lo utilizamos para envolver alimentos sobrantes antes de guardarlos en el refrigerador y algunos hasta para cubrir la estufa.

Pero, existe una duda común que nos ronda en la cabeza al momento de sacarlo y hasta un segundo antes de utilizarlo: ¿qué lado del papel aluminio debo usar para cocinar? ¿el brillante o el mate? Si tú también tienes curiosidad de saber si lo has utilizado correctamente, acompáñanos que aquí te revelaremos el misterio.

¿Qué es y para qué sirve el papel aluminio?

Es una lámina delgada de aluminio que se usa en la cocina. Su objetivo principal es envolver alimentos para facilitar su cocción y conservarlos mejor. Tiene la capacidad de resistir altas temperaturas y formar un sello hermético para proteger tus platillos.

Además, es muy versátil: se utiliza para cocinar en el horno, evita que ciertos alimentos se cocinen demasiado, también para cocinar en la freidora de aire sin ensuciarla tanto y hasta para limpiar parrillas. Sin duda, es un súper aliado en la cocina.

Mate o brillante: ¿qué lado usar del papel aluminio?

Uno de los mitos más comunes es que el lado brillante del papel aluminio refleja el calor, mientras que el mate lo absorbe, afectando el resultado de la cocción de tus alimentos.

Lo cierto es que no hay diferencia si utilizas uno u otro.

La razón de los dos acabados tiene que ver con el proceso de fabricación. Durante la última etapa, dos capas de aluminio pasan juntas por el molino de laminación. El lado brillante es el que entra en contacto con los rodillos altamente pulidos, mientras que el mate es el que entra en contacto con la otra lámina de aluminio.

Consejos para sacarle provecho en la cocina

Conservar el calor: Al terminar de cocinar, puedes cubrir tus alimentos para mantener su temperatura hasta la hora de servir.

Evita que tus alimentos se cocinen de más: Utiliza papel aluminio para cubrir las partes de tus platillos que se cocinen más rápido cuando utilices el horno. Por ejemplo, las puntas de las alas de pollo o las extremidades del pavo. ¡Tendrás una cocción uniforme!

En la freidora de aire: Coloca una lámina en el fondo de la canasta de tu freidora. Esto te ayudará a que no quede tan sucia después de utilizarla. Asegúrate de no cubrir completamente el flujo de aire.

Recuerda que puedes utilizar indistintamente el lado brillante y el mate del papel aluminio en la cocina y no afectará el resultado final.

