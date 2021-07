¿Cómo identificar un buen tequila? Y todo lo que necesitas saber de este destilado mexicano

1. Blanco/Silver: embotellado después de destilación, puede tener paso por barrica siempre y cuando no pase de los dos meses.

2. Joven u oro: mezcla de tequila blanco con reposado, blanco con añejo, blanco con extraña añejo o un tequila blanco con avocantes (aditivos de color, marcados por la NOM).

3. Reposado: mínimo dos meses en barrica

4. Añejo: mínimo un año en barrica, no mayores de 600 litros.

5. Extra añejo: mínimo tres años en barrica, no mayores de 600 litros.