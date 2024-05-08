7 tentadores postres que puedes preparar con helado derretido fácilmente (incluye recetas)

Video Cómo guardar helado sobrante: truco que evita que se congele por completo

Si te olvidaste de meter tu helado al congelador y cuando volviste lo encontraste totalmente derretido, no te preocupes, te daremos algunas ideas de postres con helado derretido deliciosos para que puedas aprovechar esos restos tu snack favorito.

¿Cómo es esto posible? Debes saber que el helado derretido se compone de crema, leche y algunos otros ingredientes dependiendo de su sabor. La leche es un elemento clave en esta lista de postres y puedes sustituirla con este sobrante para no desperdiciarlo. Te sorprenderá el resultado, pues quedarán súper esponjosos.

7 ideas de postres baratos para preparar con helado derretido

1. Budín de pan

Uno de los postres más baratos y deliciosos que le puedes preparar a tu familia es el budín de pan. Para reutilizar el helado derretido puedes remojar el pan en él en vez de hacerlo con leche como se hace tradicionalmente. Si es de algún sabor especial como chocolate, napolitano o galleta oreo, el resultado te encantará.

Te dejamos una receta de budín de pan al estilo capirotada, ¿te animas a intentarla con helado?

Video Budín de pan sabor capirotada, la receta perfecta para la Cuaresma

2. Tarta de frutos rojos con helado derretido

Realiza la base de la tarta como comúnmente lo haces y cuando pases al relleno t e recomendamos sustituir la leche de la receta por helado. Si decides ir por el camino clásico y preparar una tarta de fresas o frutos rojos, quedará muy bien con helado de fresas derretido.

3. Pudín con helado

El pudín es muy fácil de preparar y es del gusto de todos. Para darle un toque perfecto puedes agregar helado derretido de vainilla. O bien, puedes dejar volar tu imaginación y sacar esa chef que llevas dentro para combinar algunos sabores de helado y obtener combinaciones únicas.

4. Muffins: deliciosos postres con helado derretido

Tal como lo hiciste en el pastel, sustituye la crema de leche por helado de vainilla, chocolate o café. Son geniales para acompañar el té, café o simplemente darte un gusto de algo dulce por la tarde.

5. Pastel

¡Sí!, sí puedes hacer un pastel con los sobrantes de tu helado. Te compartimos una receta de pastel de chocolate y café, ya sabes el truco para un mejor sabor: helado de chocolate.

Video Delicioso pastel de chocolate y café: Receta paso a paso

6. Glaseado para cupcakes

Si te gusta hornear y en una de esas tardes de creatividad se te antojan unos cupcakes y te ha sobrado un poco de helado, es hora de preparar un glaseado un poco diferente.

¿Cómo? Solo necesitas mezclar 1 taza de helado derretido de tu sabor preferido con ¼ de mantequilla a temperatura ambiente y entre 1 y 2 tazas de azúcar glass. Mezcla bien hasta que se forme una crema e integra el azúcar glass hasta llegar a la consistencia que busques.

7. Malteadas

Un clásico que de por sí ya lleva helado en su preparación, te dejamos la receta de una divertida receta de malteada viral inspirada en Grimas, el icónico personaje de Mc Donalds.

Video Receta "Grimas Shake casero": prepara tu propia malteada inspirada en esta bebida viral



Hay decenas de recetas de postres que utilizan leche, la clave para hacerlos deliciosos es sustituirla por el helado de tu sabor favorito y así aprovechar el helado derretido al máximo.

Por cierto si quieres ahorrar y estás buscando cómo hacer helado en casa, te dejamos 6 recetas baratas y fáciles a continuación:

Video Aprende cómo hacer 6 deliciosos helados caseros sin máquina con esta receta fácil



