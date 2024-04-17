Oreo sabor churro: Descubre la nueva y deliciosa versión limitada de las populares galletas

Los fanáticos de las Oreo y los churros estallaron de alegría cuando las populares galletas anunciaron el lanzamiento de su nueva edición limitada Oreo con relleno de crema sabor churro. Y es que desde su creación en 1912, la marca no ha parado de experimentar con una impresionante variedad de sabores que van desde lo clásico a lo inesperado.

¿Qué es un churro?

Originarios de España, los churros son una masa frita en forma de bastón que se espolvorea con azúcar o canela y que a menudo, acompañan un chocolate caliente. Desde su aparición se han convertido en un postre popular no solo en el viejo continente, sino también en América Latina y en gran parte de los Estados Unidos.

En países como México, España, Portugal, y Argentina, los churros se pueden encontrara comunmente en ferias, mercados y cafeterías, vaya, son parte importantísima de gastronomía local. Con este nuevo lanzamiento, Oreo busca capturar la esencia de este querido postre y traducirla a un formato que puede disfrutarse en cualquier parte del mundo.

Oreo con relleno sabor churro

De acuerdo con el sitio web de Oreo, estas galletas tipo sándwich están inspiradas en el sabor tradicional de los churros con azúcar y canela. Pero lo que las hace únicas es que, además del relleno, tiene una deliciosa oblea con sabor a masa frita, convirtiéndolas en un snack realmente adictivo.

Su llegada a los anaqueles fue anunciado a través de una publicación en Redes Sociales en la que los fanáticos no han ocultado sus ganas de probarlas y comerlas cuanto antes, incluso aquellos que viven fuera de Estados Unidos. “¿Esto es real?”, y “Estaré feliz de reseñar estas galletas, con propósitos científicos, claro”, son solo algunas de las reacciones.

Sabores raros de las Oreo

Entre los sabores más populares de las galletas Oreo, se encuentra el original, de menta y crema de cacahuate. También ha sorprendido a sus seguidores con ediciones limitadas con sabores raros o fuera de lo normal. Red Velvet, Café Moka, Pastel de cumpleaños, Galleta de jengibre, Pumpkin Spice y Cerveza de Raíz, son algunos de los que han dejado huella en el corazón de sus fans.

En Estados Unidos es posible encontrar las galletas Oreo con relleno sabor churro desde el pasado 27 de marzo del 2024 con un costo promedio de US$ 4.28.