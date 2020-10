Más el 70% de los casos de asilo fueron rechazados el último año: estos son los países más afectados de América Latina

Otros hallazgos

“Los solicitantes de asilo representados obtuvieron el alivio “el 31% de las veces”, mientras que quienes no estaban representados “solo en el 18% de los casos tuvieron éxito”, agrega.

El porcentaje no refleja a los inmigrantes que buscaron solicitar asilo, no pudieron hacerlo porque no consiguieron un abogado y tampoco pudieron completar los trámites necesarios dentro del proceso, tanto para pedirlo como defender la petición ante el tribunal.