Recall masivo: Mitsubishi llama a revisión más de 90 mil vehículos en 27 estados

Este es un Mitsubishi Outlander SUV 2025 en exhibición en el Salón Internacional del Automóvil de Pittsburgh en Pittsburgh, el 14 de febrero de 2025.

Mitsubishi Motors está lllamando a revisión 91,697 vehículos en Estados Unidos, entre ellos las Outlander PHEV (2018-2022) y las Outlander (2014-2020). El motivo es un posible problema con los resortes de gas que sostienen el portón trasero eléctrico, los cuales podrían fallar y representar un riesgo para los usuarios.

Según el aviso de la NHTSA, los autos afectados fueron vendidos o están registrados en 27 estados, entre ellos Nueva York, California, Michigan, Massachusetts, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Illinois, Wisconsin, Minnesota y otros del noreste y medio oeste del país, señala USA Today.

Cabe destacar que la NHTSA es la National Highway Traffic Safety Administration, o en español, Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, es la agencia del gobierno estadounidense encargada de proteger la seguridad vial. Establece normas para vehículos, supervisando defectos de fabricación y gestionando los recalls o llamados a revisión cuando un auto presenta problemas de seguridad.

La medida afecta a ciertos modelos y años de fabricación de las SUV Mitsubishi Outlander y Outlander híbrida, que podrían presentar problemas de seguridad, de acuerdo con información de USA Today. Mitsubishi calcula que solo alrededor del 1% de los vehículos incluidos en el recall presentarían realmente el defecto.

Si tienes una Mitsubishi Outlander de los años afectados, la marca te va a cambiar gratis los resortes del portón trasero, pero es necesario que inicies el proceso con tu distribuidor para solicitar una revisión.

Las notificaciones a los usuarios serán enviadas a partir del 6 de octubre, pero si quieres adelantarte puedes llamar al 1-888-648-7820 con el número de referencia SR-25-002.

El llamado a revisión está identificado con el número 25V507 en el buscador de la página de la NHTSA, y con el código SR-25-002 por parte del fabricante. Y aunque solo es el 1% la posibilidad de ser afectado, la compañía quiere priorizar la seguridad de sus usuarios y brindarles la mejor calidad, para evitar accidentes; ya sabes, más vale prevenir, que lamentar.

Cómo saber si tu auto Mitsubishi está afectado

Si tienes dudas sobre tu vehículo, puedes revisarlo tú mismo: la NHTSA cuenta con una base de datos en línea d onde al ingresar el número de identificación de tu auto (VIN), sabrás si está incluido en esta lista de estados.



