En un país donde el tráfico es el pan de cada día, todavía hay personas al volante que merecen un reconocimiento. Se trata de los conductores más responsables, prudentes y menos propensos a convertirse en parte la “gente que no debería tener licencia”... pero también existen los que deberíamos evitar a toda costa en la carretera.

Te contamos quiénes se ganaron el título de los mejores y peores conductores de Estados Unidos en 2025, según los datos más recientes. Algunas ciudades te van a sorprender y otras confirmarán tus sospechas.

Para realizar la lista, la compañía aseguradora Allstate analizó datos relacionados con reclamaciones de seguros de autos en las 200 ciudades más pobladas del país.

Aunque en promedio las ciudades han tenido una ligera disminución en los choques desde 2015, la diferencia entre las más seguras y las más peligrosas al volante está creciendo. Es decir, algunas ciudades que ya tenían muchos accidentes ahora tienen aún más, mientras que otras han mejorado su seguridad vial.

Brownsville, Texas, se lleva el título de la ciudad con los conductores más seguros de Estados Unidos. Otras tres ciudades texanas, Laredo, McAllen y Corpus Christi, también se ubicaron entre las mejores.

1.- Brownsville, Texas

2.- Boise, Idaho

3.- Fort Collins, Colorado

4.- Cary, Carolina del Norte

5.- Laredo, Texas

6.- Olathe, Kansas

7.- Scottsdale, Arizona

8.- Port St. Lucie, Florida

9.- Madison, Wisconsin

10.- Eugene, Oregon

¿Dónde se manejan peor? El noreste lidera el ranking, pero la Costa Oeste no se queda atrás. Siete de las diez ciudades con más choques en todo el país están en el noreste de Estados Unidos y lugares como Boston, Washington D. C., Baltimore y Filadelfia encabezan la lista de las zonas más riesgosas para conducir.

1.- Boston, Massachusetts

2.- Washington, D. C.

3.- Baltimore, Maryland

4.- Worcester, Massachusetts

5.- Springfield, Massachusetts

6.- Glendale, California

7.- Los Ángeles, California

8.- Oakland, California

9.- Providence, Rhode Island

10.- Filadelfia, Pensilvania

Según los datos de reclamaciones de Allstate, el conductor promedio en Estados Unidos tendrá un accidente una vez cada 10.56 años. Es por eso que es fundamental respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular y dar prioridad a las características de seguridad al elegir tu próximo coche.