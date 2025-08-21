Monterey Car Week 2025: momentos del prestigioso evento automovilístico

El equipo de diseño de Alfa Romeo dio forma a cada detalle del auto, desde los materiales hasta los acabados, mediante un proceso inspirado en los talleres renacentistas y la carrocería italiana de los años 60.

CALIFORNIA.- Monterey Car Week 2025 es como el Día de Reyes (o Navidad), pero en agosto para los fanáticos de los autos. Y este año no fue la excepción en la exhibición de coches clásicos, caballos de fuerza, el debut de modelos de lujo, conferencias y presentaciones de hyperautos en el evento que se realiza en Monterey cada año, en la costa este de California, durante la tercera semana de agosto.

Cuando hablamos de Monterey Car Week, no solo pensamos en lo último en tecnología y el rumbo del futuro automotriz, sino también en los autos icónicos. Un ejemplo es la presentación del Alfa Romeo 33 Stradale, inspirado en el legendario Tipo 33 Stradale de 1967, considerado uno de los coches más bellos jamás creados.

Esta joya moderna es una obra maestra hecha a mano que combina a la perfección el legado clásico italiano con lo más avanzado en innovación con un motor de 630 caballos que lo lanza de 0 a 100 km/h (62 mph) en menos de tres segundos, con una velocidad máxima de 333 km/h (207 mph). Cabe destacar que existirán solo 33 piezas en todo el mundo.

Por otro lado, la exhibición Motorlux combinó lujo, innovación y aviación con el Alfa Romeo 33 Stradale, expuesto junto a los modelos actuales de la marca, Giulia, Stelvio y Tonale, como parte de la exhibición de autos exóticos y aviones clásicos en el Monterey Jet Center.

Vehículos clásicos de Alfa Romeo en exhibición en la Hagerty House Imagen Stellantis



Alfa Romeo también estuvo en la gala en la Hagerty House, ubicada a lo largo de la pintoresca costa de Pebble Beach, California, donde los invitados pudieron disfrutar de un encuentro cercano con el carro y otros modelos.

Pero esta no fue la única marca que dio de qué hablar. BMW anunció el lanzamiento de la Edition M Heritage, basada en el potente M850i xDrive Gran Coupe, pero con un toque muy especial debido a que solo habrá 500 unidades disponibles en todo el mundo, de acuerdo con informació del sitio de Autoweek.

BMW presentó la M5 Touring 2025 en el Monterey Car Week



BMW ha presentado el tan esperado M5 Touring en el Monterey Car Week. Esta versión familiar comparte el mismo sistema de propulsión híbrido enchufable de 717 caballos de fuerza que el recién introducido sedán M5. Sin… pic.twitter.com/dFpzaoNDJf — Overdrive News PR (@OverdriveNewsPR) August 16, 2024



Además, Bugatti sorprendió con la presentación del Brouillard, un auto de super lujo con acabados excepcionales que se estrenó en el prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gatherin durante la semana del automóvil.

Tan exclusivo será el nuevo Bugatti Brouillard, que apenas se fabricarán dos unidades al año. La marca dice que cada unidad será tratada como una pieza de arte con carrocería totalmente nueva y mucha presencia, así como colores e interiores espectaculares.



Por otro lado, McLaren se volvió a lucir con el W1, un hyper carro que toma el relevo del mítico F1. Su potencia es de más de 1000 caballos de fuerza, es aerodinámico y la tecnología está a un nuevo nivel.

¿Cuándo será Monterey Car Week 2026?