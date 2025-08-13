Autos que hicieron historia: los récords Guinness más impresionantes sobre ruedas

El Volvo P1800 de Irv Gordon en Babylon, Nueva York, lunes 2 de julio de 2012. El auto de Gordon ya tiene el récord mundial por el mayor millaje registrado en un automóvil.

Ya sea por su velocidad, curiosidades o rarezas, autos de todo tipo han roto distintos récords Guiness alrededor del mundo. Desde Una limosina con Jacuzzi, el auto que alcanzó los 30.5 por primera vez, y aquel que saltó una cuadra de distancia, estos son algunas de las marcas que han sido registradas.

El coche más antiguo que todavía funciona

Fue creado en 1884 en Francia y aun arranca. Se trata de La Marquise, un vehículo propulado por vapor fabricado por De Dion Bouton de la marca Trépardaux. Ganó la primera carrera de autos en todo el mundo hace más de 100 años y actualmente todavía corre en exhibiciones ocasionales, según la página de récords Guinness.

En 1887, el conde de Dion condujo La Marquise en una exhibición considerada la primera carrera automovilística del mundo, y aunque curiosamente no hubo otros competidores, sí impuso un récord debido a que literalmente fue el primero en participar en una dinámica así.

Durante esta, recorrió los aproximadamente 32 kilómetros (20 millas) de ida y vuelta entre París y Versalles a una velocidad de 25.5 km/h (casi 16 mph). El vehículo, que tiene 140 años de edad, es alimentado con carbón, madera y trozos de papel.

El coche más largo

El coche más largo del mundo mide 30.54 metros (100 pies) y es una limusina capaz de transportar hasta 74 pasajeros. Es tan enorme que, si alinearas 12 autos pequeños uno tras otro junto a este vehículo, conocido como The American Dreamy basado en un Cadillac Eldorado de 1976, la limusina seguiría siendo más larga.

Tiene una gran cama de agua, una piscina con trampolín, jacuzzi, bañera, campo de minigolf y un helipuerto, adiciones que fueron agregadas en una remodelación realizada en 2020 por un nuevo dueño, Michael Dezer, quien es el propietario del parque de diversiones Dezerland ubicado en Orlando, Florida. Curiosamente, le parque lo compró en Ebay.

El primer automóvil para el transporte de pasajeros

El automóvil para pasajeros propulsado por vapor diseñado por Richard Trevithick en 1801 es considerado el primero en su tipo y marcó un cambio en la historia del transporte motorizado. Construido por Richard Trevithick, un pionero de la ingeniería de vapor, este coche de carretera fue diseñado para transportar hasta ocho personas, algo impresionante para su tiempo.

Funcionó por primera vez el 24 de diciembre de 1801 en Camborne, Cornualles, en el Reino Unido, demostrando que el vapor podía ser una fuente viable de propulsión para vehículos terrestres.

Este vehículo, que se creó hace 223 años, funcionaba gracias a una caldera de alta presión que generaba vapor, un sistema revolucionario en una época dominada por los carruajes tirados por caballos.

El coche más rápido

En 1997, el piloto británico Andy Green hizo historia en el desierto de Black Rock, en Nevada, al alcanzar una velocidad impresionante de 1, 227 km/h (762 mph), rompiendo la barrera del sonido en tierra por primera vez.

Lo logró conduciendo un Thrust SSC, un vehículo con dos enormes motores Rolls-Royce similares a los de un avión de combate capaces de generar una enorme fuerza. Green, expiloto de la Real Fuerza Aérea Británica, sigue siendo hasta hoy la única persona que ha conseguido la hazaña sobre cuatro ruedas.

El coche con mayor kilometraje en el mundo

El automóvil con mayor kilometraje registrado en el mundo es un Volvo P1800S de 1966, propiedad de Irv Gordon, un profesor estadounidense que adquirió el vehículo en junio de 1966. A lo largo de su vida, Gordon condujo su Volvo por más de 5.23 millones de kilómetros (aproximadamente 3.25 millones de millas)

Este récord fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords en 1998, cuando el vehículo alcanzó los 2.7 millones de kilómetros. En 2013, el coche superó los 4.8 millones de kilómetros, y en 2018, al momento del fallecimiento de Gordon, había recorrido más de 5.23 millones de kilómetros.

Irv Gordon atribuyó el éxito de su coche a un mantenimiento constante y meticuloso, que incluyó cambios regulares de aceite, revisiones periódicas y un manejo cuidadoso que evitó daños y desgastes que pudieran afectar al Volvo clásico.

Más autos antiguos reunidos

Este peculiar récord fue roto en en el 2014 en la Ciudad de México, donde 1,721 autos antiguos y alrededor de 250 mil personas salieron a Paseo de la Reforma y Avenida Juárez para ver el paso de vehículos de los años 50 a los 80 de Ford, un clásico 30-A del año 1956, Chevrolet, Volkswagen y Nissan, así como Grand Marquis, Jeep, Sedan, combis, Fairlane, Karmann Ghia y muchos otros.

Este récord rompió el del 2002 en Holanda, que en aquel entonces contó con un total de 949 autos antiguos.

Salto en auto más largo desde una rampa

En 2009, el piloto estadounidense Travis Pastrana hizo historia volando con su auto de rally nada menos que 81.99 metros (casi una cuadra) desde una rampa en Long Beach, California.