¿Conviene comprar un carro en Black Friday?

Black Friday o Viernes Negro es el nombre con que se conoce el día siguiente a la celebración del Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, y que es también el momento que marca el inicio a la temporada de compras navideñas. A fin de estimular a los compradores, ese día las grandes tiendas ofrecen enormes descuentos que no se repiten ningún otro día del año. Algunos concesionarios de automóviles tratan de aprovechar el frenesí consumista del Viernes Negro y promueven ofertas que, sin ser engañosas, no son necesariamente tan especiales como la de los detallistas.

1. No compres un carro durante el Black Friday.

Los descuentos no van a ser tan increiblemente enormes como los que verás para otro tipo de producto. En el negocio automotriz los márgenes de ganancias son muy pequeños, por lo que los concesionarios tienen muy poco espacio para rebajar precios sin incurrir en pérdidas. Lo más probable es que no vas a conseguir esa Ford F-150 con la que has estado soñando, con el mismo descuento del 70% con el que compraste tu televisor inteligente LCD HD de 65 pulgadas el año pasado.