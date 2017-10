Así son los muros 'impenetrables' de Trump: visitamos los 8 prototipos ya construidos en la frontera

SAN DIEGO, California.- En un remoto paraje en el sureste de San Diego, California, donde termina un corredor de 13.6 millas con doble barda y empieza la frustración de los agentes de la Patrulla Fronteriza, ya se han erigido ocho imponentes paredes de concreto y metal, una de las cuales se extendería definitivamente a lo largo de la zona limítrofe entre Estados Unidos y México. Se trata de la muralla prometida por el presidente Donald Trump.

Seis compañías las han edificado con sus mejores trabajadores y maquinaria para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) evalúe su efectividad para evitar la inmigración indocumentada y el tráfico de droga. Los ocho prototipos miden 30 pies, el triple que la valla ahora oxidada y perforada que se colocó a principios de la década de 1990. Cuatro son de concreto, dos de metal y dos más combinan ambos materiales. Ninguno de estos gigantes tiene un ángulo amable, ni siquiera si se le ve desde el lado estadounidense.



Cuadrillas de constructores trabajaban este fin de semana en los últimos dos modelos: uno que tiene barras metálicas bajo una sección sólida y con un tubo de gran diámetro en la parte superior; y otro que consiste de una pared de concreto con una pieza metálica arriba. Un equipo soldaba y taladraba los últimos detalles de su proyecto, mientras el otro escarbaba y aplanaba el terreno alrededor del suyo. Bajo un cielo nublado y triste, finalmente se observaban las ocho propuestas del muro fronterizo en pie, inertes, alineados, mostrando sus músculos y su fealdad, como concursantes que esperan el veredicto de los jueces.





Esa zona, ubicada entre industrias y deshuesaderos de autos en Tijuana (México) y las peligrosas montañas del sureste de San Diego (California), no está abierta al público y es vigilada las 24 horas por policías y agentes migratorios. Pero desde que se iniciaron las obras el pasado 26 de septiembre (el plazo de los contratistas concluye este 26 de octubre) no se han presentado manifestantes, según las autoridades. Los activistas dicen que es reflejo de que no les interesa este plan y confían en que esas vallas no se multiplicarán.

Los que sí han llegado durante las obras han sido al menos seis indocumentados; todos fueron arrestados. Un mexicano fue detenido incluso minutos antes de que se anunciara la edificación de estos modelos. La Patrulla Fronteriza dice que ha redoblado la vigilancia en ese sitio, anticipando que los 'coyotes' intentarían escabullirse entre decenas de constructores, la maquinaria y el ruido constante.



"Todos los prototipos funcionarían de alguna manera. Tienen sus pros y sus contras. Pero gracias a la infraestructura colocada ves lugares como San Ysidro donde ahora está el enorme centro comercial 'Las Américas' y también hay casas que se venden a más de medio millón de dólares", dijo Vincent Pirro, vocero de la Patrulla Fronteriza, durante un recorrido en la zona donde se erigen los prototipos.



Para llegar a ese sitio hay que pasar una verificación de documentos realizada por la Patrulla Fronteriza, ser escoltado por oficiales migratorios, atravesar un punto de control de agentes federales y recorrer un par de millas a lo largo del último tramo con doble barda en Otay Mesa. Mientras la primera y más antigua valla es burlada con facilidad por los inmigrantes y narcos; la segunda, instalada en 1997, se ha convertido en una colección de remaches.

"La pueden cortar con un hacha o con una herramienta eléctrica en uno o dos minutos: hubo más de 500 cortes el año pasado. Así es que los nuevos prototipos tratan de ser más eficientes", señaló el agente fronterizo.

Lo cierto es que los arrestos en ese sector continúan a la baja. Del 1 de octubre de 2016 al pasado 30 de septiembre, en esa jurisdicción se realizaron más de 26,000 detenciones, muy lejos de las más de 600,000 que ocurrían dos décadas atrás. Este descenso, indicó Pirro, es el resultado de tener más oficiales, mejor tecnología y barreras en esa frontera.







"Una pérdida de tiempo y dinero"

De los ocho modelos de muro fronterizo, que han costado alrededor de 20 millones de dólares, el CBP elegirá solo uno: que sea "impenetrable", difícil de escalar y que complique excavar debajo de este (para prevenir la construcción de túneles por donde se trafique droga).

"No tenemos preferencias sobre el tipo de muro, porque sabemos que la infraestructura funciona. La principal razón de tener los prototipos es evaluar esas cosas; por supuesto que también ver por la seguridad de los agentes y detener la inmigración indocumentada y a los traficantes de droga", explicó el vocero de la Patrulla Fronteriza.

Las constructoras que compiten por este millonario contrato son Caddell Construction Co. de Alabama, W.G. Yates & Sons Construction Co. de Mississippi, Fisher Sand & Gravel Co. de Arizona, Texas Sterling Construction Co. de dicho estado, KWR Construction Inc. de Arizona y ELTA North America Inc. de Maryland.



Un constructor hispano trabaja en uno de los prototipos del muro fronterizo erigidos en San Diego, California. Isaias Alvarado

Sin embargo, la materialización de este proyecto se encuentra en el limbo aún por la falta de fondos y por varias demandas que tratan de frenarlo, entre estas una interpuesta por la Fiscalía General de California que alega violaciones a leyes ambientalistas. En tanto, un plan de 1,600 millones de dólares que edificaría 74 millas de barda en San Diego, California, y en el Valle del Rio Grande, Texas, fue rechazado por legisladores demócratas.

"Es una pérdida de tiempo y de dinero, en cinco años el flujo migratorio ha bajado un 40%, incluso antes de Trump", afirma Enrique Morones, dirigente de la organización Ángeles de la Frontera. "(Trump) quiere cumplir su promesa de construir un muro, pero nadie le hace caso, no hay gente protestando", agrega.



A decir de Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos, las bardas de Trump son propaganda política: "En algún momento va a llegar el presidente a tomarse la foto para poder calmar su base y decir: 'se está construyendo un muro fronterizo grande y bonito', como a él le gusta decir".

Entre tanto, en una zona industrial en Tijuana, México, el único lugar desde el cual se pueden observar de cerca los muros que quiere construir Trump, los prototipos se han convertido en una atracción. Dos personas se levantan por encima de la vieja valla (quizás subiéndose a un vehículo) para tomarles fotos. Mientras, en el lado estadounidense, dos hispanos soldan sin distracciones una enorme valla de metal.