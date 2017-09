Ocho prototipos del muro fronterizo de Trump ya se están construyendo en California... y solo habrá uno ganador

LOS ÁNGELES, California.- Aunque el financiamiento del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump sigue en vilo, el gobierno federal informó este martes que seis compañías ya construyen ocho prototipos de una barda que busca evitar los cruces de inmigrantes y narcos en la zona de Otay Mesa, en San Diego, California.

Los modelos tendrán una altura de entre 18 y 30 pies de alto y serán elaborados de concreto y otros materiales, indicó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, la cual indicó que dichas obras se realizarán durante 30 días.

“Como hemos visto en San Diego y en Arizona la seguridad en la frontera es un objetivo alcanzable cuando contamos con las políticas correctas y recursos, como agentes, tecnología e infraestructura”, dijo Roy Villarreal, jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego, en una conferencia realizada este martes en el lugar donde se erigen los prototipos del muro.

El gobierno federal indicó que ese lugar ha sido seleccionado para que operen seis empresas seleccionadas en el proceso de licitación por tener uno de los mayores índices delictivos en California. Lejos de ahí inician las 13.6 millas de doble barda fronteriza que concluyen en el Océano Pacífico.

Ese sitio se fue preparando durante semanas y actualmente es resguardada con vallas, barreras de concreto y cámaras de vigilancia. El CBP indicó que en la zona se implementa un plan en caso de que ocurran protestas





“El muro fronterizo es parte de un sistema integrado, un sistema que es diseñado para impedir el cruce fronterizo”, señaló Villarreal en la conferencia de prensa, agregando que las manifestaciones no interferirán las obras. “Vamos a ofrecer esa oportunidad (de protestar) y vamos a mantener la ley a lo largo de la frontera”, agregó.

Los contratistas que construirán modelos del muros de concreto y otros materiales son Caddell Construction Co. de Alabama, W.G. Yates & Sons Construction Co. de Mississippi, Fisher Sand & Gravel Co. de Arizona y Texas Sterling Construction Co. de dicho estado. Mientras que los encargados de elaborar prototipos con otros materiales son KWR Construction Inc. de Arizona y ELTA North America Inc. de Maryland.

Las bardas se irán edificando juntas en un terreno situado cerca de los cercos que separan a Otay Mesa y Tijuana, México. Una vez concluido el proceso, CBP seleccionará un diseño ganador.



publicidad

En un comunicado Ronald Vitiello, comisionado interino de la dependencia, indicó que la barda es parte de una estrategia de seguridad fronteriza que va más allá de agregar 5,000 agentes federales. “Estamos comprometidos con proteger nuestra frontera y eso incluye la construcción de muros fronterizos”, señaló.



Barda sin presupuesto

Esto ocurre aún sin fondos asignados para la extensión del muro fronterizo. Un proyecto de 1,600 millones de dólares que reemplazaría 14 millas de barda en San Diego y edificaría 60 millas en el Valle del Rio Grande, en Texas, no fue aceptado por los legisladores demócratas.

Por otro lado, el gobierno federal se enfrenta a varias demandas que tratan de bloquear dicho plan. La más reciente fue presentada por la Procuraduría General de California, argumentando que levantar una barda en la frontera con México es inconstitucional porque viola las leyes estatales que protegen el medio ambiente. El fiscal estatal Xavier Becerra indicó que el gobierno de Trump ha ignorado decenas de normas que impiden cualquier construcción en ciertos territorios.