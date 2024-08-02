ViX.

Wendy Guevara estrena Un Amor VieJJOO en París, en ViX

Luego de luna deslilusión amorosa Wendy Guevara viaja Francia, donde accidentalmente, conoce al que podría ser el hombre de su vida. Disfruta en ViX de sus ocurrencias y aventuras en Un Amor VieJJOO en Paris.

Diviértete con esta divertida aventura en ViX.

Video A Wendy Guevara no le impresionó París, hasta que tuvo un romance con un francés: contó todos los detalles

Wendy Guevara es la protagonista, junto a Julián Gil, de la minitelenovela Un Amor VieJJOO en París, en donde la ganadora de La Casa De Los Famosos, viaja por primera vez a Europa para vivir una historia de ensueño de la mano del don Juan, que todas quisieran llevarse a París: Julián Gil.

En el primer capítulo de la novela del verano, Un Amor VieJJOO en París, Wendy Guevara experimenta una transición abrupta del amor al desamor. Tras descubrir a su pareja con otra mujer en su propia cama, decide dejar todo atrás y viajar a París, Francia, en un intento por olvidar la amarga experiencia.

Al llegar al Viejo Continente, Wendy recorre las calles de la Ciudad de la Luz, buscando distraerse de su dolor. Sin embargo, en un momento de descuido, casi es atropellada, pero un misterioso hombre aparece para salvarla.

A lo largo de 25 episodios Wendy recorre los lugares más emblemáticos de París para descubrir si su nuevo amor será para toda la vida.


