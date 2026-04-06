ViX. Valentina, Mi Amor Especial: la telenovela que va más allá del romance y habla sobre autismo En ViX puedes disfrutar telenovelas de diferentes países (como la novela turca Kuma: La Otra Esposa) y ahora llega el estreno de Valentina, Mi Amor Especial.



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Video Mi Rival: una historia con traiciones, intrigas y mucha pasión

ViX tiene una gran oferta de telenovelas: desde las clásicas como Teresa, Soy Tu Dueña, Rebelde y más, hasta los estrenos más populares de este año, como Hermanas, un Amor Compartido, Mi Rival y más.

Ahora, el servicio de streaming agrega a su catálogo una producción mexicano - india que te encantará por su historia original y emotiva: la telenovela Valentina, Mi Amor Especial.

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Valentina, Mi Amor Especial: fecha de estreno de la telenovela en ViX

La novela mexicana - india Valentina, Mi Amor Especial se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo lunes 13 de abril. Contará con 60 capítulos, con una duración de 45 minutos cada uno.

¿De qué trata la telenovela Valentina, Mi Amor Especial, que puedes disfrutar en ViX?

Valentina Kumar (Rebeca Herrera) es una joven de mente brillante que, además, percibe el mundo en patrones, colores y frecuencias que los demás ignoran.

Diagnosticada dentro del espectro autista, toda su vida ha navegado una realidad que a menudo le resulta ruidosa y caótica. Sin embargo, encuentra refugio en su profesión, pues está enfocada en el mundo de la informática.

Su llegada a una prestigiosa empresa tecnológica no es casualidad: es el cumplimiento de una promesa sagrada y el último deseo de su madre adoptiva, quien la impulsó a brillar sin miedo a su propia singularidad.

Ahí, su camino se cruza con el de Santiago Altamirano (Mauricio Novoa), un líder visionario pero agobiado por las presiones corporativas. Mientras otros ven en Valentina una joven extraña o difícil de descifrar, Santiago descubre en ella un talento algorítmico único, capaz de resolver problemas imposibles para otros.

Sin embargo, lo que más lo cautiva no es su intelecto, sino su forma honesta y distinta de entender la lealtad y el afecto.

Conoce al elenco de la telenovela Valentina, Mi Amor Especial

Al ser una producción en colaboración de México e India, la telenovela Valentina, Mi Amor Especial tiene un reparto de gran nivel conformado por los siguientes actores y actrices:

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Rebeca Herrera como Valentina Kumar

Mauricio Novoa como Santiago Altamirano

Cynthia Klitbo como Aruna, la mamá de Valentina

Katie Barberi como Isabela Altamirano

Edgar Ruvalcaba como Federico Torres

Macarena Oz como Rosa Monsalve

Daniel Medina como Eric Altamirano