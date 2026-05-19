La lista completa de micronovelas de ViX MicrO (en orden alfabético)
Descarga ya la app de ViX y disfruta todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Video Acábame: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO
El catálogo de microdramas de ViX MicrO es bastante amplio y constantemente se agregan nuevos títulos. Aquí tienes la lista completa.
Todas las micronovelas de ViX MicrO
- 3x1: Tres Esposas para un Marido (clic aquí para verla)
- ALV (Ahí Luego Vemos (clic aquí para verla)
- A Puerta Cerrada Deportes (microdocumental, clic aquí para verlo)
- A Puerta Cerrada Regional (microdocumental, clic aquí para verlo)
- Acábame (clic aquí para verla)
- ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! (clic aquí para verla)
- ¡Ahora Me la Pagas, Maldito! (clic aquí para verla)
- Amor en La Mayor (clic aquí para verla)
- Brujicienta (clic aquí para verla)
- Casada con Mi Peor Error (clic aquí para verla)
- Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde (clic aquí para verla)
- Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno (clic aquí para verla)
- Con Bata y Sin Vergüenza (clic aquí para verla)
- Con Sangre en las Manos (microdocumental, clic aquí para verla)
- Condenada por un Ángel (clic aquí para verla)
- De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! (clic aquí para verla)
- De Pordiosero a Millonario (clic aquí para verla)
- De Tripas Corazón (clic aquí para verla)
- Destinada a Ser la Dueña (clic aquí para verla)
- Dos Cocineros contra Su Destino (clic aquí para verla)
- El Depaverso (clic aquí para verla)
- El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome (clic aquí para verla)
- El Otro Lado de Mi Marido (clic aquí para verla)
- El Pasado Me Robó Mi Amor (clic aquí para verla)
- El Pecado Paga Mejor (clic aquí para verla)
- El Precio de Haberte Amado (clic aquí para verla)
- El Regreso de la Heredera Fugitiva (clic aquí para verla)
- Este Chile Sí Pica (clic aquí para verla)
- Gerencia de Sueños Guajiros (clic aquí para verla)
- Hice Match con el Hombre Equivocado (clic aquí para verla)
- Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo (clic aquí para verla)
- Intensamente Victoria (clic aquí para verla)
- Intrusa Enamorada (clic aquí para verla)
- Isadora La Usurpadora (clic aquí para verla)
- La Cocinera Que Conquistó Al Presidente (clic aquí para verla)
- La Doble Vida del Millonario sin Memoria (clic aquí para verla)
- La Guerra Que Terminó en Besos (clic aquí para verla)
- La Madre Que No Debió Ser (clic aquí para verla)
- La Venganza de Las TóxicXs (clic aquí para verla)
- La Vida Oculta de un Millonario (clic aquí para verla)
- Lo Cacharon con la Maestra (clic aquí para verla)
- Los Casi Algo: Casados por Conveniencia (clic aquí para verla)
- ¡Mamá, No Me Dejes Morir! (clic aquí para verla)
- ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! (clic aquí para verla)
- Me Enamoré de Mi Delivery (clic aquí para verla)
- Me Fui Gata, Volví Perra (clic aquí para verla)
- Me Haces Gritar Más Que un Gol (clic aquí para verla)
- MicrO Suspenso: Perverso Amor (clic aquí para verla)
- Mi Esposo Es un XXX (clic aquí para verla)
- Mi Guarro Llega en Tacones (clic aquí para verla)
- Mi Herencia Huele a Pobre (clic aquí para verla)
- Mi Maestra Me Quiere Matar (clic aquí para verla)
- Mi Padre Se Robó a Mi Novia (clic aquí para verla)
- Mi Peor Pecado (clic aquí para verla)
- Mi Vagabundo Perfecto (clic aquí para verla)
- Mi Vida NO Es una Telenovela (clic aquí para verla)
- Nacer Dos Veces (microdocumental, clic aquí para verlo)
- Pedí una Esposa a Domicilio (clic aquí para verla)
- Poción y Pasión (clic aquí para verla)
- ¿Por Like o Por Amor? (clic aquí para verla)
- Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí! (clic aquí para verla)
- Románticos vs Rabiosos (clic aquí para verla)
- Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado (clic aquí para verla)
- Soy Naca Pero Millonaria (clic aquí para verla)
- Te Escribí Antes de Conocerte (clic aquí para verla)
- Todos Mueren por Mi Herencia (clic aquí para verla)
- Tóxicos en Línea (clic aquí para verla)
- Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra (clic aquí para verla)
- Tú Mi Reina Yo Tu Chacal (clic aquí para verla)
- Vivir por Última Vez (clic aquí para verla)