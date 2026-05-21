ViX. Irina Baeva sabe cómo ser una gran villana: todas sus telenovelas que puedes ver en ViX Irina Baeva es una de las actrices más queridas de la farándula, tanto por su talento como por su deslumbrante belleza.



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Video Tráiler de la telenovela Tan Cerca de Ti, Nace el Amor: ya disponible en ViX

Estas son las telenovelas en las que ha participado Irina Baeva, tanto en papeles de protagonista como villana, y que puedes ver en la plataforma de streaming ViX.

Muchacha Italiana Viene a Casarse (2015)

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Fue su debut en la televisión mexicana con el papel de Katia Ruiz, una joven alegre, moderna y un tanto caprichosa, perteneciente al círculo de amigos de los protagonistas jóvenes.

Aunque era un personaje secundario, sirvió para que el público y los productores notaran su enorme potencial y su excelente manejo del español. Clic aquí para ver la telenovela .

Pasión y Poder (2015-2016)

En esta producción interpretó a Daniela Montenegro Pérez, la rebelde e impulsiva hija de Arturo Montenegro (Jorge Salinas). Aunque vivía rodeada de lujos, su entorno familiar era sumamente disfuncional.

A lo largo de la historia se involucra en relaciones tóxicas, adicciones y un torbellino de dramas juveniles que pusieron a prueba la capacidad dramática de la actriz. Clic aquí para ver la telenovela.

Vino el Amor (2016-2017)

Esta telenovela representó su primer protagónico con el papel de Luciana Muñoz Estrada, una joven hermosa, rebelde y de carácter fuerte.

Tras haber sido deportada de EE.UU. años atrás, ella y su padre regresan a los viñedos de Sonoma, California, para reencontrarse con su familia.

Allí se convierte en el motor de cambio del viñedo y se enamora del amargado dueño, David (Gabriel Soto), teniendo que luchar contra la discriminación y las intrigas de sus enemigos. Clic aquí para ver el melodrama.

Me Declaro Culpable (2017-2018)

En este melodrama dio vida a Natalia Urzúa, una joven dulce y de buenos sentimientos, pero que vive atormentada por la culpa tras sufrir un accidente automovilístico.

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A lo largo de la historia, Natalia busca la redención y se ve envuelta en un complejo triángulo amoroso, mostrando una faceta mucho más vulnerable y madura de la artista. Clic aquí para ver la telenovela.

El Dragón: El regreso de un guerrero (2019-2020)

Aquí su papel fue el de Jimena Ortiz, una mujer sumamente inteligente, ambiciosa y experta en finanzas que trabaja codo a codo con Miguel Garza (Sebastián Rulli).

A pesar de su frialdad en los negocios, está profundamente enamorada de Miguel, lo que la lleva a jugar en una línea muy delgada entre la lealtad corporativa y los celos obsesivos, convirtiéndose en una pieza clave de la organización.

Soltero con Hijas (2019-2020)

La guapa actriz sorprendió a sus fans al participar en una producción de comedia romántica. Interpretó a Masha Simonova, una mujer de origen ruso que llega a México para recuperar su pasado y encontrar el amor.

Es astuta, seductora y muy competitiva, por lo que se convierte en la principal rival de la protagonista Victoria Robles (Vanessa Guzmán) al intentar conquistar el corazón de Nicolás Contreras (Gabriel Soto). Clic aquí para ver la telenovela.

Irina Baeva 'Soltero con hijas' Imagen Soltero con hijas/Instagram

Amor Dividido (2022)

En esta novela tuvo el rol de Debra Puig, una de las antagonistas de la historia. Es una mujer sofisticada, cosmopolita y de mentalidad muy independiente que está casada con Max (Gabriel Soto).

Su conflicto principal radica en su rechazo absoluto hacia la maternidad y su desdén por vivir en México, lo que fractura su matrimonio y la lleva a tomar decisiones egoístas para mantener su estilo de vida idealizado en el extranjero. Clic aquí para ver la novela.

Telenovela Amor Dividido Imagen TelevisaUnivision

Nadie como tú (2023)

En esta producción se metió en la piel de Romina Ortuño Vieri, la gran villana de la historia que no se tienta el corazón para destruir a cualquiera que se interponga en sus planes.

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Es una mujer manipuladora, fría y profundamente clasista, obsesionada con casarse con Salvador (Brandon Peniche) para asegurar su estatus social y económico. Clic aquí para ver la telenovela.

La historia de Juana (2024)

Paula Fuenmayor, su rol, es la prometida del protagonista Gabriel Vega (Brandon Peniche). Es una mujer elegante, ambiciosa y posesiva, cuyo mundo perfecto se desmorona cuando su novio resulta involucrado en un insólito e involuntario embarazo que se dio por un error médico.

Su personaje se debate entre el dolor de la supuesta traición y el deseo desesperado de retener a su prometido a toda costa. Clic aquí para ver la telenovela.

Tan Cerca de Ti, Nace el Amor (2026)

Es su proyecto más reciente y en el cual sorprendió al público al presentarse con una imagen totalmente renovada, pues dejó atrás su icónico cabello rubio.

Aquí interpreta a Kassandra, la antagonista principal de la historia. Es una villana calculadora, misteriosa y con un toque de sensualidad peligrosa que utiliza su astucia para desestabilizar la vida de los protagonistas. Clic aquí para ver la telenovela.

Kassandra falla en su intento de conquistar a Joaquín Imagen TelevisaUnivision

Series en las que ha participado Irina Baeva y que puedes ver en ViX streaming