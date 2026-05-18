Guardián de Mi Vida también llega a ViX: todo sobre la nueva telenovela de Silvia Navarro
La nueva telenovela Guardián de Mi Vida se estrena este 18 de mayo en Univision, pero también podrás disfrutarla online en ViX streaming a partir del 19 de mayo. Te contamos los detalles.
El momento que los amantes del melodrama estaban esperando por fin llega. Este 18 de mayo a las 9P/8C se estrena en Univision la telenovela Guardián de Mi Vida, la nueva producción de Juan Osorio.
Guardián de Mi Vida: ¿dónde puedo ver la novela online?
Si eres de los que prefiere el streaming, no te preocupes: los capítulos completos de Guardián de Mi Vida estarán disponibles en la plataforma ViX,. Podrás seguir cada detalle de esta apasionante historia desde cualquier dispositivo, estés en donde estés.
¿De qué trata la nueva telenovela Guardián de Mi Vida?
La novela Guardián de Mi Vida, producida por Juan Osorio, te adentrará en una vibrante historia de drama, romance y lealtad, con un buen toque de acción.
La trama sigue de cerca los peligros, secretos y la pasión que se desatan en torno a una carismática y adinerada familia y su equipo de seguridad. Aquí, los guardaespaldas no solo protegen vidas, sino que terminan robándose corazones.
Guardián de Mi Vida tiene un elenco estelar que encenderá la pantalla
El reparto de Guardián de Mi Vida está encabezado por figuras entrañables de la televisión hispana.
- Silvia Navarro como Sofía Peralta-Avitia
- Daniel Arenas como Franco Gallardo
- Paulina Goto como bárbara
- Diego Klein como Salvador ‘Chava’ Reyes
- Sergio Sendel como Gonzalo Balmori-Ricci
- Kimberly Dos Ramos como Grecia Diamanto
- Alejandro Camacho como Aramís Peralta
Prepara las palomitas y descarga la aplicación de ViX streaming, para que no te pierdas ningún capítulo de Guardián de Mi Vida. Podrás ver online los episodios completos en donde estés, desde cualquier dispositivo.