ViX. Guardián de Mi Vida también llega a ViX: todo sobre la nueva telenovela de Silvia Navarro La nueva telenovela Guardián de Mi Vida se estrena este 18 de mayo en Univision, pero también podrás disfrutarla online en ViX streaming a partir del 19 de mayo. Te contamos los detalles.

Video Tráiler de Guardián de Mi Vida: estreno en ViX el 19 de mayo

El momento que los amantes del melodrama estaban esperando por fin llega. Este 18 de mayo a las 9P/8C se estrena en Univision la telenovela Guardián de Mi Vida, la nueva producción de Juan Osorio.

Guardián de Mi Vida: ¿dónde puedo ver la novela online?

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Si eres de los que prefiere el streaming, no te preocupes: los capítulos completos de Guardián de Mi Vida estarán disponibles en la plataforma ViX,. Podrás seguir cada detalle de esta apasionante historia desde cualquier dispositivo, estés en donde estés.

¿De qué trata la nueva telenovela Guardián de Mi Vida?

La novela Guardián de Mi Vida, producida por Juan Osorio, te adentrará en una vibrante historia de drama, romance y lealtad, con un buen toque de acción.

La trama sigue de cerca los peligros, secretos y la pasión que se desatan en torno a una carismática y adinerada familia y su equipo de seguridad. Aquí, los guardaespaldas no solo protegen vidas, sino que terminan robándose corazones.

Guardián de Mi Vida tiene un elenco estelar que encenderá la pantalla

El reparto de Guardián de Mi Vida está encabezado por figuras entrañables de la televisión hispana.

Silvia Navarro como Sofía Peralta-Avitia

Daniel Arenas como Franco Gallardo

Paulina Goto como bárbara

Diego Klein como Salvador ‘Chava’ Reyes

Sergio Sendel como Gonzalo Balmori-Ricci

Kimberly Dos Ramos como Grecia Diamanto

Alejandro Camacho como Aramís Peralta