ViX MicrO Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: ellos son la prueba de que los polos opuestos se atraen ViX MicrO tiene grandes estrenos en mayo y uno de los más esperados es la micronovela Tú Mi Reina Yo Tu Chacal. Entérate de todos los detalles.



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Video Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

No hay nada más emocionante que una trama en donde personas que son totalmente diferentes terminan por enamorarse, como vimos en la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos y también en Me Enamoré de Mi Delivery.

Si eres fan de este tipo de historias, entonces te encantará el nuevo microdrama de ViX MicrO: Tú Mi Reina Yo Tu Chacal.

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Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

El microdrama Tú Mi Reina Yo Tu Chacal se estrena el martes 19 de mayo y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX streaming (disponible para celular y tablet).

O si prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que encontrarás en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Microdrama Tú Mi Reina Yo Tu Chacal Imagen ViX MicrO

Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Nina es una de esas chicas que nacieron en cuna de oro y crecieron rodeadas de todos los lujos imaginables. Para ella, cualquier cosa que huela a pobreza o sencillez le provoca repulsión.

Sin embargo, su burbuja de cristal estalla en mil pedazos cuando descubre que su novio le fue infiel de la peor manera. Dolida y con el orgullo herido, decide armar una venganza: utilizar a Kevin, un chico de barrio, para darle donde más le duele a su ex.

Lo que Nina nunca contempló en su retorcido plan es que Kevin es mucho más que el típico ‘chacal’: es un joven auténtico, honesto y muy trabajador que la hará replantearse el sentido de su vida y del amor.

El elenco de la micronovela Tú Mi Reina Yo Tu Chacal

Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto del microdrama Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: