Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: ellos son la prueba de que los polos opuestos se atraen
ViX MicrO tiene grandes estrenos en mayo y uno de los más esperados es la micronovela Tú Mi Reina Yo Tu Chacal. Entérate de todos los detalles.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Tú Mi Reina Yo Tu Chacal y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
No hay nada más emocionante que una trama en donde personas que son totalmente diferentes terminan por enamorarse, como vimos en la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos y también en Me Enamoré de Mi Delivery.
Si eres fan de este tipo de historias, entonces te encantará el nuevo microdrama de ViX MicrO: Tú Mi Reina Yo Tu Chacal.
Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela
El microdrama Tú Mi Reina Yo Tu Chacal se estrena el martes 19 de mayo y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX streaming (disponible para celular y tablet).
O si prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que encontrarás en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?
Nina es una de esas chicas que nacieron en cuna de oro y crecieron rodeadas de todos los lujos imaginables. Para ella, cualquier cosa que huela a pobreza o sencillez le provoca repulsión.
Sin embargo, su burbuja de cristal estalla en mil pedazos cuando descubre que su novio le fue infiel de la peor manera. Dolida y con el orgullo herido, decide armar una venganza: utilizar a Kevin, un chico de barrio, para darle donde más le duele a su ex.
Lo que Nina nunca contempló en su retorcido plan es que Kevin es mucho más que el típico ‘chacal’: es un joven auténtico, honesto y muy trabajador que la hará replantearse el sentido de su vida y del amor.
El elenco de la micronovela Tú Mi Reina Yo Tu Chacal
Ellos son los actores y actrices que conforman el reparto del microdrama Tú Mi Reina Yo Tu Chacal:
- Manuel Pacheco
- Camila Paolo Romeo
- Brandon Castañeda
- Manuel Alcaráz
- Samantha Jasso
- María Prado
- Diana Golden
- Nando Estevane Jr. (protagonista de la micronovela Poción y Pasión)