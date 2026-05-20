ViX. Maluma abre las puertas de su mundo y su corazón como nunca antes en ViX Música All-Access La segunda temporada de ViX Música All-Access va más allá y te acerca como nadie a tus artistas favoritos, sus actuaciones y los momentos que definen la música latina en todo el mundo.



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Video Maluma en ViX Música All-Access este sábado 23 de mayo

ViX es mucho más que películas y series, el servicio de streaming también te ofrece una gran variedad de contenido relacionado con la música, como podcast, programas en vivo, documentales, premiaciones y ViX Música All-Access, un programa con entrevista exclusivas en donde conocerás a tus artistas favoritos mejor que nunca.

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Fecha de estreno del episodio de Maluma en ViX Música All-Access

El programa de ViX Música All-Access dedicado a Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, se transmitirá el sábado 23 de abril a las 7P/6C.

¿De qué trata el episodio de ViX Música All-Access dedicado a Maluma?

Directamente desde el corazón de su amada Medellín, Maluma abre las puertas de su universo privado como nunca antes lo había hecho.

En una charla súper íntima, relajada y llena de buena vibra con la talentosa creadora de contenido Lola Lolita, el artista nos lleva de la mano por un viaje muy especial.

Juntos recorren esos rincones mágicos que marcaron su infancia y su historia, reviviendo recuerdos personales que Juan Luis (su nombre de pila) guardaba con llave.

Además, revelará en exclusiva qué y quiénes lo inspiraron para dar vida a su nueva etapa musical y a su esperadísimo álbum: 'Loco por volver'.

Olvídate de las poses de estrella, en ViX Música All-Access encontrarás confesiones honestas, risas contagiosas y momentos totalmente sin filtro.