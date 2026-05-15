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Video Tráiler de Riquísimos... por Cierto, temporada 2: la serie ya está disponible en ViX

Películas y series de comedia que puedes ver en ViX

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Uno de los géneros más buscados en la plataforma es la comedia y aquí te traemos una lista de las mejores series y películas que te harán reír a carcajadas, sobre todo con historias muy “a la mexicana”.

Socias por Accidente

Alexa (Angelique Boyer) y Regina (Bárbara de Regil) son dos mujeres con personalidades completamente diferentes. Aunque en un día normal ni siquiera se saludarían, se verán obligadas a formar una alianza para vengarse del hombre que las estafó ¡y las dejó embarazadas!

Mientras llevan a cabo su plan para desenmascarar a Roy (Diego Klein), desarrollarán un fuerte lazo de amistad y juntas descubrirán que no necesitan un hombre en su vida para ser felices ( clic aquí para ver la película).

Riquísimos… por Cierto

Se trata de un divertido spin-off de la serie Vecinos. La familia López Pérez recibe la noticia de que tío Fidel, el cacique de Angangueo, falleció y les dejó una gran fortuna.

Ahora que sí son ricos, Magdalena hará todo lo posible para que su esposo y todo el clan estén a la altura de su nuevo estatus social, aunque ni ella misma sabe por dónde empezar.

La segunda temporada de la serie ya está disponible en ViX, da clic aquí para verla.

¿Quieres Ser Mi Novia?

Aunque Lu (Ludwika Paleta) y Javi (Juanpa Zurita) están disfrutando su romance a lo grande, ella siente que la diferencia de edades ya no es sólo un número.

Las cosas empeoran cuando Javi acude a la celebración del aniversario de sus padres y descubre que su mamá invitó a su exnovia para intentar que regrese con ella. En cuanto a Lu, ella se vuelve muy cercana con un compañero de trabajo muy apuesto, divertido y cercano a su edad.

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La pareja tendrá que descubrir si su amor es real o es sólo una pasión pasajera ( clic aquí para ver la película).

Los Encantos del Sinvergüenza

La historia inicia con el funeral de Francisco Valiente (Manolo Cardona). En vida, él era todo un seductor que tenía a las mujeres del pueblo de San Vicente a sus pies. Mientras su viuda y su principal amante (Carolina Miranda) lloran su partida, el espíritu de Francisco está presente, observando y escuchando todo.

A través de sus ojos y de los recuerdos de las mujeres que lo amaron y odiaron, poco a poco conoceremos los detalles de la vida de este sinvergüenza y descubriremos quién acabó con su vida, pues muchas personas tenían motivos para hacerlo. Clic aquí para ver la serie.

Un Hombre por Semana

A un año de su divorcio, Mónica (Ana de la Reguera) se abre a la posibilidad de conocer a diferentes hombres a través de una app de citas. Con el apoyo de sus amigas, ella acepta invitaciones para cenar y ahí conoce a todo tipo de caballeros.

Más que encontrar una nueva pareja, ella descubrirá el poder del amor propio y que no necesita a nadie más para sentirse completa ( clic aquí para ver la película).

Bodas S.A.

Luego de abandonar la universidad otra vez, Fannie (Giselle Kuri) regresa a casa de sus padres y termina trabajando para su mamá, Silvia Curiel (Consuelo Duval), quien es la wedding planner más famosa del país.

Entre bodas caóticas, sabotajes y heridas familiares, ambas descubren que lo más difícil no es planear bodas… sino convivir. Clic aquí para ver la serie.

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Mirreyes vs Godínez