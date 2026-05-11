ViX MicrO Las micronovelas de ViX MicrO clasificadas por género: romance, comedia, terror, documentales y más Descarga ya la app de ViX y disfruta todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

Los microdramas de ViX MicrO son la nueva forma de disfrutar contenido, pues tienen historias emocionantes, divertidas y conmovedoras, con capítulos que duran menos de dos minutos.

Además, como su formato es vertical, puedes verlos desde la app de ViX en tu celular o tablet, en cualquier momento y lugar.

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Te presentamos una lista con todas las micronovelas de ViX MicrO, acomodadas por género, para que elijas tus favoritas.

Micronovelas que tratan sobre amores prohibidos

Acábame: Sebastián busca vengar el abandono de su madre, pero su plan se complica al conocer a la prometida de su medio hermano. Dividido entre el amor y el rencor, deberá elegir entre justicia o una pasión que puede destruirlo todo. Clic aquí para verla.

Sebastián busca vengar el abandono de su madre, pero su plan se complica al conocer a la prometida de su medio hermano. Dividido entre el amor y el rencor, deberá elegir entre justicia o una pasión que puede destruirlo todo. Amor en La Mayor: Mariana, una mujer de 40 años, descubrirá la infidelidad de Mauricio, su esposo. Su mundo se vendrá abajo, pero pronto conocerá a la futura promesa del Regional Mexicano Juan Barragán. ¿Será que el amor podrá triunfar a pesar de todo? Clic aquí para verla.

Mariana, una mujer de 40 años, descubrirá la infidelidad de Mauricio, su esposo. Su mundo se vendrá abajo, pero pronto conocerá a la futura promesa del Regional Mexicano Juan Barragán. ¿Será que el amor podrá triunfar a pesar de todo? Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Ivonne regresa a la universidad para una maestría y conseguir un ascenso laboral. Pero ahí la subestiman y se burlan por ser una "doña", y todo empeora cuando se enamora del profesor, un hombre con secretos que podrían cambiarlo todo. Clic aquí para verla .

Ivonne regresa a la universidad para una maestría y conseguir un ascenso laboral. Pero ahí la subestiman y se burlan por ser una "doña", y todo empeora cuando se enamora del profesor, un hombre con secretos que podrían cambiarlo todo. . Destinada a Ser la Dueña: 'Diablera' es una joven luchadora que trabaja llevando y trayendo mercancía en un mercado donde muestra liderazgo natural y en el que encontrará al amor de su vida en el hijo de un rico empresario en medio de oscuros intereses. Clic aquí para verla .

'Diablera' es una joven luchadora que trabaja llevando y trayendo mercancía en un mercado donde muestra liderazgo natural y en el que encontrará al amor de su vida en el hijo de un rico empresario en medio de oscuros intereses. . Dos Cocineros contra Su Destino: Dos cocineros de mundos diferentes se enfrentan en la cocina ,platillos sorprendentes y una competencia feroz se realizará mientras nace una historia de amor imposible. Clic aquí para verla.

Dos cocineros de mundos diferentes se enfrentan en la cocina ,platillos sorprendentes y una competencia feroz se realizará mientras nace una historia de amor imposible. El Pecado Paga Mejor: Clara abre una cuenta en una plataforma erótica, para ayudar a su familia. Conoce a Santiago, un millonario oprimido por su padre, y surge él amor, pero todo se complicará cuando su mejor amigo y enamorado de ella, descubre su secreto. Clic aquí para verla.

Clara abre una cuenta en una plataforma erótica, para ayudar a su familia. Conoce a Santiago, un millonario oprimido por su padre, y surge él amor, pero todo se complicará cuando su mejor amigo y enamorado de ella, descubre su secreto. Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo : Victoria vive atrapada en un matrimonio asfixiante. Todo cambia cuando se enamora del mejor amigo de su hijo. Buscando amor y libertad, deberá enfrentar prejuicios, la furia de su esposo y traiciones en su propio hogar. Clic aquí para verla.

: Victoria vive atrapada en un matrimonio asfixiante. Todo cambia cuando se enamora del mejor amigo de su hijo. Buscando amor y libertad, deberá enfrentar prejuicios, la furia de su esposo y traiciones en su propio hogar. La Cocinera Que Conquistó al Presidente: El presidente Arturo encuentra en Sabrina y su cocina un refugio de las presiones internacionales y la eterna crisis económica mexicana, y quizá hasta el amor se esté preparando. Clic aquí para verla.

El presidente Arturo encuentra en Sabrina y su cocina un refugio de las presiones internacionales y la eterna crisis económica mexicana, y quizá hasta el amor se esté preparando. Mi Padre Se Robó a Mi Novia: Fabián encontró al amor de su vida, pero todo cambia cuando descubre que Dayana es la prometida de su padre el juez Izaguirre. Lo que nadie imagina es que ella llegó para vengar la injusta encarcelación y muerte de su único hermano. Clic aquí para verla.

Fabián encontró al amor de su vida, pero todo cambia cuando descubre que Dayana es la prometida de su padre el juez Izaguirre. Lo que nadie imagina es que ella llegó para vengar la injusta encarcelación y muerte de su único hermano. Mi Peor Pecado: Sofía, una maestra de arte atrapada en un matrimonio vacío, descubre una pasión prohibida con Daniel, su talentoso alumno. Cuando un video íntimo se viraliza, su reputación y su futuro se desmoronan y deben elegir entre lo correcto y lo prohibido. Clic aquí para verla.

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Micronovelas con historias de venganza

¡Ahora Me la Pagas, Maldito!: Una esotérica e influencer, atrapada en el rencor hacia su exnovio, descubre que él ahora es el esposo de una de sus seguidoras, quien acude a ella en busca de ayuda para salvar su matrimonio. Clic aquí para verla.

Una esotérica e influencer, atrapada en el rencor hacia su exnovio, descubre que él ahora es el esposo de una de sus seguidoras, quien acude a ella en busca de ayuda para salvar su matrimonio. Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno: Para ascender en la despiadada agencia El Infierno y conquistar el corazón de Leonardo, la dulce Lilián debe convertirse en una Alfa corporativa, entrando en un mundo de intrigas y traiciones donde nada ni nadie es lo que parece. Clic aquí para verla.

Para ascender en la despiadada agencia El Infierno y conquistar el corazón de Leonardo, la dulce Lilián debe convertirse en una Alfa corporativa, entrando en un mundo de intrigas y traiciones donde nada ni nadie es lo que parece. El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: Daniel Rivas entra a trabajar como mensajero en la poderosa empresa Santillán Track & Go , con el objetivo de descubrir al verdadero responsable de la muerte de su padre.Daniel tendrá que decidir entre la venganza o el amor verdadero. Clic aquí para verla .

Daniel Rivas entra a trabajar como mensajero en la poderosa empresa Santillán Track & Go , con el objetivo de descubrir al verdadero responsable de la muerte de su padre.Daniel tendrá que decidir entre la venganza o el amor verdadero. . El Regreso de la Heredera Fugitiva: Reina es una joven decidida que regresa al rancho heredado de su padre para enfrentarse al machismo arraigado en la comunidad y luchar por ganarse el respeto de los trabajadores, mientras defiende su legado familiar. Clic aquí para verla.

Reina es una joven decidida que regresa al rancho heredado de su padre para enfrentarse al machismo arraigado en la comunidad y luchar por ganarse el respeto de los trabajadores, mientras defiende su legado familiar. La Venganza de las TóxicXs: La llegada de un capo violento al cantabar El Zumbido rompe el equilibrio del lugar. Hartas de la sumisión, las mujeres recurren a la magia para enfrentar la brutalidad masculina y convierten la supervivencia en una rebelión oscura. Clic aquí para verla.

La llegada de un capo violento al cantabar El Zumbido rompe el equilibrio del lugar. Hartas de la sumisión, las mujeres recurren a la magia para enfrentar la brutalidad masculina y convierten la supervivencia en una rebelión oscura. La Vida Oculta de un Millonario: Federico, despreciado por su aspecto y dado por muerto tras un accidente provocado por Delia, regresa como millonario para vengarse. Patricia, su amor de infancia, nunca lo olvidó, mientras Delia, está decidida a destruirlos a ambos. Clic aquí para verla.

Federico, despreciado por su aspecto y dado por muerto tras un accidente provocado por Delia, regresa como millonario para vengarse. Patricia, su amor de infancia, nunca lo olvidó, mientras Delia, está decidida a destruirlos a ambos. ¡Me Casé para Vengarme, Pero Me Enamoré!: Para vengar a su madre, una mujer humilde finge ser la esposa del heredero de una familia millonaria mientras él está en coma. Pero cuando él despierta sin memoria y comienza a enamorarse de ella, su plan de venganza se complica. Clic aquí para verla.

Para vengar a su madre, una mujer humilde finge ser la esposa del heredero de una familia millonaria mientras él está en coma. Pero cuando él despierta sin memoria y comienza a enamorarse de ella, su plan de venganza se complica. Me Fui Gata, Volví Perra: Matilda es una joven invisible para todos que trabaja como encargada de limpieza en una editorial, donde es maltratada por compañeros. Tras ser despedida injustamente, regresa como dueña y señora para vengarse de quienes la hicieron odiar su trabajo. Clic aquí para verla.

Matilda es una joven invisible para todos que trabaja como encargada de limpieza en una editorial, donde es maltratada por compañeros. Tras ser despedida injustamente, regresa como dueña y señora para vengarse de quienes la hicieron odiar su trabajo. Mi Maestra Me Quiere Matar: Marisa se infiltra como maestra para vengarse del hombre que arruinó su juventud. Rodeada de viejos conocidos y secretos ocultos, descubrirá que nada es como le hicieron creer y quizá, ella misma sea la culpable de todo. Clic aquí para verla.

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Micronovelas de comedia (graciosas y divertidas)

¡Ah Caray, Me Cambiaron al Chamaco!: Por un error, los hijos de familias opuestas son cambiados al nacer. Años después, Estefany anhela lujos que siente merecer, y Gabriel rechaza su vida acomodada. El amor surge cuando sus mundos se cruzan, pero la verdad sobre su origen podría separarlos. Clic aquí para verla.

Por un error, los hijos de familias opuestas son cambiados al nacer. Años después, Estefany anhela lujos que siente merecer, y Gabriel rechaza su vida acomodada. El amor surge cuando sus mundos se cruzan, pero la verdad sobre su origen podría separarlos. De Pordiosero a Millonario: Mario, un humilde limpia parabrisas, se enamora de Mafer tras un encuentro fortuito. Entre enredos familiares, peligros y manipulaciones, Mario luchará por demostrar que su amor por Mafer es verdadero. Clic aquí para verla.

Mario, un humilde limpia parabrisas, se enamora de Mafer tras un encuentro fortuito. Entre enredos familiares, peligros y manipulaciones, Mario luchará por demostrar que su amor por Mafer es verdadero. Gerencia de Sueños Guajiros: Juan David heredó el puesto de gerente de sueños guajiros de su padre, pero la presión de igualar su legado lo persigue. Relegados al sótano 4 de la SSS, él y su equipo cuentan con recursos mínimos para cumplir los sueños más imposibles. Clic aquí para verla.

Juan David heredó el puesto de gerente de sueños guajiros de su padre, pero la presión de igualar su legado lo persigue. Relegados al sótano 4 de la SSS, él y su equipo cuentan con recursos mínimos para cumplir los sueños más imposibles. Me Enamoré de Mi Delivery: Cuando una joven asesora financiera de la alta sociedad, que esconde una adicción a las compras en línea, se enamora de su repartidor de zona; su madre controladora y un encantador millonario harán todo para separarlos. Clic aquí para verla.

Cuando una joven asesora financiera de la alta sociedad, que esconde una adicción a las compras en línea, se enamora de su repartidor de zona; su madre controladora y un encantador millonario harán todo para separarlos. Me Fui Gata, Volví Perra: Matilda es una joven invisible para todos que trabaja como encargada de limpieza en una editorial, donde es maltratada por compañeros. Tras ser despedida injustamente, regresa como dueña y señora para vengarse de quienes la hicieron odiar su trabajo. Clic aquí para verla.

Matilda es una joven invisible para todos que trabaja como encargada de limpieza en una editorial, donde es maltratada por compañeros. Tras ser despedida injustamente, regresa como dueña y señora para vengarse de quienes la hicieron odiar su trabajo. Mi Vagabundo Perfecto: Después de descubrir la infidelidad de su prometido, una mujer adinerada decide vengarse casándose con un vagabundo al azar, sin imaginar que en medio del escándalo y las apariencias encontrará el verdadero amor. Clic aquí para verla.

Después de descubrir la infidelidad de su prometido, una mujer adinerada decide vengarse casándose con un vagabundo al azar, sin imaginar que en medio del escándalo y las apariencias encontrará el verdadero amor. Románticos vs Rabiosos: Entre amistad, rebeldía y una constante amenaza de volver al torito, estos cuatro jóvenes descubrirán que tal vez, el enemigo no es el otro, sino uno mismo cuando no se atreve a cambiar. Clic aquí para verla.

Entre amistad, rebeldía y una constante amenaza de volver al torito, estos cuatro jóvenes descubrirán que tal vez, el enemigo no es el otro, sino uno mismo cuando no se atreve a cambiar. Soy Naca Pero Millonaria: Una familia rica enfrenta una crisis y decide casar a su hija Guadalupe con un joven adinerado. Pero su peculiar personalidad y alma de barrio complican el plan familiar. Clic aquí para verla.

Una familia rica enfrenta una crisis y decide casar a su hija Guadalupe con un joven adinerado. Pero su peculiar personalidad y alma de barrio complican el plan familiar. Todos Mueren por Mi Herencia: Tras la muerte del empresario Miguel Fernández Córdoba, sus hijos se reúnen por la herencia. El testamento se interrumpe con un asesinato y el drama familias se transforma en un absurdo juego de culpas y secretos. Clic aquí para verla.

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Microdramas de romance

De Tripas Corazón: Dos herederos de una taquería se enfrentan a la dueña del local de la cual se enamoran. Elcandente triángulo pasional muestra que no hay amor más puro y sincero, que el amor de un taquero, cuando ella, vencida por el amor, se asocia con uno de ellos. Clic aquí para verla.

Dos herederos de una taquería se enfrentan a la dueña del local de la cual se enamoran. Elcandente triángulo pasional muestra que no hay amor más puro y sincero, que el amor de un taquero, cuando ella, vencida por el amor, se asocia con uno de ellos. Este Chile Sí Pica: Charlie está acostumbrado a una vida de excesos, de pronto todo dará un giro y llegará a trabajar a una fonda, todo su mundo se verá cuestionado al tener que revelar la receta secreta que ha hecho del lugar el más popular. Clic aquí para verla.

Charlie está acostumbrado a una vida de excesos, de pronto todo dará un giro y llegará a trabajar a una fonda, todo su mundo se verá cuestionado al tener que revelar la receta secreta que ha hecho del lugar el más popular. La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Emilio un humilde cocinero que perdió la memoria vive feliz junto a Dulce a quien ama. Descubre que es un magnate detrás de un plan que amenaza su pueblo. Enredado en un peligroso triángulo amoroso lucha por el poder, para salvar lo que más quiere. Clic aquí para verla.

Emilio un humilde cocinero que perdió la memoria vive feliz junto a Dulce a quien ama. Descubre que es un magnate detrás de un plan que amenaza su pueblo. Enredado en un peligroso triángulo amoroso lucha por el poder, para salvar lo que más quiere. Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: Amaranta y Nico acuerdan casarse para poder comprar un departamento e independizarse. Son tan best friends que todo mundo cree que son pareja, así que ¿qué puede salir mal? Pero no es lo mismo ser amigos que esposos. Clic aquí para verla.

Amaranta y Nico acuerdan casarse para poder comprar un departamento e independizarse. Son tan best friends que todo mundo cree que son pareja, así que ¿qué puede salir mal? Pero no es lo mismo ser amigos que esposos. Mi Vida No Es una Telenovela: Ángela acepta trabajar para una intimidante productora de telenovelas para salvar su hogar. Mientras oculta un empleo que traiciona sus ideales y un romance con el galán de la historia, enfrentará desafíos que pondrán en juego su pasión y su orgullo. Clic aquí para verla.

Ángela acepta trabajar para una intimidante productora de telenovelas para salvar su hogar. Mientras oculta un empleo que traiciona sus ideales y un romance con el galán de la historia, enfrentará desafíos que pondrán en juego su pasión y su orgullo. Pedí una Esposa a Domicilio: Andrea es una repartidora que cuida de su hermano enfermo y que se casa con Manuel para que él salve el patrimonio de su padre, pero ¿crees que un acuerdo podría cambiar lo convenido por algo con más sentimiento? Clic aquí para verla.

Andrea es una repartidora que cuida de su hermano enfermo y que se casa con Manuel para que él salve el patrimonio de su padre, pero ¿crees que un acuerdo podría cambiar lo convenido por algo con más sentimiento? Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: Luz, una talentosa wedding planner, organiza la boda del siglo entre dos diplomáticos. Todo cambia cuando se enamora de Liam, descubre que su conexión pone en peligro no solo la ceremonia, también un tratado vital para América Latina. Clic aquí para verla.

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Microdramas de ciencia ficción y fantasía

Brujicienta: Humillada por su físico en un evento, Celeste conoce a una bruja que la convierte en una top model. Con un talismán mágico, se propone conquistar al dueño de la agencia, sin imaginar que cada hechizo tendrá un precio muy alto. Clic aquí para verla.

Humillada por su físico en un evento, Celeste conoce a una bruja que la convierte en una top model. Con un talismán mágico, se propone conquistar al dueño de la agencia, sin imaginar que cada hechizo tendrá un precio muy alto. Condenada por un Ángel: En un régimen donde ciencia y fe obedecen a La Sociedad, la Dr. Ofelia investiga a un hombre capturado como supuesto ser divino. Lo que inicia como estudio racional se convierte en crisis espiritual cuando surge un vínculo prohibido. Clic aquí para verla.

En un régimen donde ciencia y fe obedecen a La Sociedad, la Dr. Ofelia investiga a un hombre capturado como supuesto ser divino. Lo que inicia como estudio racional se convierte en crisis espiritual cuando surge un vínculo prohibido. El Depaverso: Tres roomies abren un tupper misterioso y descubren el Depaverso, donde sus deseos se vuelven distopías. Para volver a casa, deben recuperar el tupper y enfrentar a su creador, entendiendo que la felicidad está en el caos de su amistad. Clic aquí para verla .

Tres roomies abren un tupper misterioso y descubren el Depaverso, donde sus deseos se vuelven distopías. Para volver a casa, deben recuperar el tupper y enfrentar a su creador, entendiendo que la felicidad está en el caos de su amistad. . El Pasado Me Robó Mi Amor: Ramón un joven taxista marcado por el dolor del pasado recibe una oportunidad imposible, volver atrás en el tiempo para intentar corregir los errores que lo alejaron del amor de su vida. Clic aquí para verla.

Ramón un joven taxista marcado por el dolor del pasado recibe una oportunidad imposible, volver atrás en el tiempo para intentar corregir los errores que lo alejaron del amor de su vida. Gerencia de Sueños Guajiros: Juan David heredó el puesto de gerente de sueños guajiros de su padre, pero la presión de igualar su legado lo persigue. Relegados al sótano 4 de la SSS, él y su equipo cuentan con recursos mínimos para cumplir los sueños más imposibles. Clic aquí para verla.

Juan David heredó el puesto de gerente de sueños guajiros de su padre, pero la presión de igualar su legado lo persigue. Relegados al sótano 4 de la SSS, él y su equipo cuentan con recursos mínimos para cumplir los sueños más imposibles. Intensamente Victoria: Victoria puede oír lo que los hombres piensan, todos la desean pero ella solo piensa en Polo, quien mantiene una relación con su mejor amiga. Aunque intentan evitarlo, una intensa y secreta historia de amor entre ellos lo complica todo. Clic aquí para verla.

Victoria puede oír lo que los hombres piensan, todos la desean pero ella solo piensa en Polo, quien mantiene una relación con su mejor amiga. Aunque intentan evitarlo, una intensa y secreta historia de amor entre ellos lo complica todo. La Venganza de las TóxicXs: La llegada de un capo violento al cantabar El Zumbido rompe el equilibrio del lugar. Hartas de la sumisión, las mujeres recurren a la magia para enfrentar la brutalidad masculina y convierten la supervivencia en una rebelión oscura. Clic aquí para verla.

La llegada de un capo violento al cantabar El Zumbido rompe el equilibrio del lugar. Hartas de la sumisión, las mujeres recurren a la magia para enfrentar la brutalidad masculina y convierten la supervivencia en una rebelión oscura. Poción y Pasión: La misteriosa desaparición de la madre de Natalia la lleva a investigar a Max, un influencer del fitness y último amor de su mamá. Natalia descubrirá no solo el paradero de su madre, sino también el secreto de la eterna juventud de Max. Clic aquí para verla.

La misteriosa desaparición de la madre de Natalia la lleva a investigar a Max, un influencer del fitness y último amor de su mamá. Natalia descubrirá no solo el paradero de su madre, sino también el secreto de la eterna juventud de Max. Te Escribí Antes de Conocerte: Robó su diario para volverse famoso … y terminó escribiendo su propia historia de amor. Clic aquí para verla.

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Micronovelas juveniles

Isadora La Usurpadora: Isadora e Isabel, gemelas desconocidas, intercambian identidades por beneficio propio. Isadora enfrentará a un esposo tóxico, una tía rencorosa y un guapo guardaespaldas, sin imaginar que este cambio podría revelar su verdadero pasado. Clic aquí para verla.

Isadora e Isabel, gemelas desconocidas, intercambian identidades por beneficio propio. Isadora enfrentará a un esposo tóxico, una tía rencorosa y un guapo guardaespaldas, sin imaginar que este cambio podría revelar su verdadero pasado. La Guerra Que Terminó en Besos: Claudia, una joven influencer, construyó su identidad tras ser herida por hombres infieles que le robaron la fe en el amor. Desde su plataforma Chapas Fuera, predica desconfianza hacia los hombres y se convierte en referente de mujeres empoderadas. Clic aquí para verla.

Claudia, una joven influencer, construyó su identidad tras ser herida por hombres infieles que le robaron la fe en el amor. Desde su plataforma Chapas Fuera, predica desconfianza hacia los hombres y se convierte en referente de mujeres empoderadas. Lo Cacharon con la Maestra: Alondra, una estudiante becada en una universidad privada, es invisible para todos, hasta que descubre a Gael, besándose en secreto con una profesora. Lo que empieza como un simple intercambio de información se complicará al involucrar sentimientos. Clic aquí para verla.

Alondra, una estudiante becada en una universidad privada, es invisible para todos, hasta que descubre a Gael, besándose en secreto con una profesora. Lo que empieza como un simple intercambio de información se complicará al involucrar sentimientos. Mi Herencia Huele a Pobre: Sofía del Valle deberá cumplir con una única condición para poder heredar su fortuna. ¿Será que descubre que la verdadera riqueza no se mide en millones? Clic aquí para verla.

Sofía del Valle deberá cumplir con una única condición para poder heredar su fortuna. ¿Será que descubre que la verdadera riqueza no se mide en millones? Mi Maestra Me Quiere Matar: Marisa se infiltra como maestra para vengarse del hombre que arruinó su juventud. Rodeada de viejos conocidos y secretos ocultos, descubrirá que nada es como le hicieron creer y quizá, ella misma sea la culpable de todo. Clic aquí para verla.

Marisa se infiltra como maestra para vengarse del hombre que arruinó su juventud. Rodeada de viejos conocidos y secretos ocultos, descubrirá que nada es como le hicieron creer y quizá, ella misma sea la culpable de todo. ¿Por Like o Por Amor?: En apariencia, Ana y Ro son el amor ideal para millones de seguidores, pero fuera de las redes Ana sufre manipulación y control. Entre engaños y amenazas lucha por liberarse, apoyada por Caro y encontrando el amor en León. Clic aquí para verla.

En apariencia, Ana y Ro son el amor ideal para millones de seguidores, pero fuera de las redes Ana sufre manipulación y control. Entre engaños y amenazas lucha por liberarse, apoyada por Caro y encontrando el amor en León. Románticos vs Rabiosos: Entre amistad, rebeldía y una constante amenaza de volver al torito, estos cuatro jóvenes descubrirán que tal vez, el enemigo no es el otro, sino uno mismo cuando no se atreve a cambiar. Clic aquí para verla.

Entre amistad, rebeldía y una constante amenaza de volver al torito, estos cuatro jóvenes descubrirán que tal vez, el enemigo no es el otro, sino uno mismo cuando no se atreve a cambiar. Tóxicos en Línea: Rebeca es una influencer en ascenso que busca abrirse camino en el mundo de la fotografia.Su vida digital se volverá un campo minado y se verá obligada a cuestionar en quien puede confiar , incluso cuando el romance más inesperado toque a su puerta. Clic aquí para verla.

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Micronovelas llenas de drama

3x1: Tres Esposas para un Marido: David un médico, está casado en secreto con Marcela, Mónica y Lorena. Sufre un infarto, las tres coinciden en el hospital. Decididas a darle una lección, llegan a un acuerdo, se mudan con él mientras planean el siguiente paso. Clic aquí para verla.

David un médico, está casado en secreto con Marcela, Mónica y Lorena. Sufre un infarto, las tres coinciden en el hospital. Decididas a darle una lección, llegan a un acuerdo, se mudan con él mientras planean el siguiente paso. Casada con Mi Peor Error: Al casarse con el heredero de una poderosa familia, Camila descubre que ha unido su vida al hombre equivocado. Entre manipulaciones, chantajes y violencia psicológica, deberá encontrar el valor para proteger a su hija, descubrir la verdad y reconstruirse. Clic aquí para verla.

Al casarse con el heredero de una poderosa familia, Camila descubre que ha unido su vida al hombre equivocado. Entre manipulaciones, chantajes y violencia psicológica, deberá encontrar el valor para proteger a su hija, descubrir la verdad y reconstruirse. De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!: Al borde de la cancelación, Rosaura Santos lucha por salvar su talk show. Cuando su esposo conspira contra ella y antiguos panelistas regresan con cuentas pendientes, la batalla en vivo se convierte en una lucha por su dignidad y su redención. Clic aquí para verla.

Al borde de la cancelación, Rosaura Santos lucha por salvar su talk show. Cuando su esposo conspira contra ella y antiguos panelistas regresan con cuentas pendientes, la batalla en vivo se convierte en una lucha por su dignidad y su redención. El Precio de Haberte Amado: Alicia y Gabriel fueron separados por un secreto familiar que marcó sus vidas. Años después, el destino los vuelve a reunir, pero esta vez el pasado regresa con heridas abiertas, alianzas peligrosas y verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. Clic aquí para verla.

Alicia y Gabriel fueron separados por un secreto familiar que marcó sus vidas. Años después, el destino los vuelve a reunir, pero esta vez el pasado regresa con heridas abiertas, alianzas peligrosas y verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. ¡Mamá, No Me Dejes Morir!: Tras quedar viuda y sin recursos, una joven se verá obligada a hacer un pacto con su despiadada y adinerada suegra para salvar la vida de su pequeño hijo. Clic aquí para verla.

Tras quedar viuda y sin recursos, una joven se verá obligada a hacer un pacto con su despiadada y adinerada suegra para salvar la vida de su pequeño hijo. Mi Esposo Es un XXX: Estefanía rompe su compromiso y se casa con Damián, un hombre apasionante, sin saber que es actor XXX. Entre rechazo social y chantajes, lucha por su amor e independencia, aunque esa decisión podría destruir su futuro. Clic aquí para verla.

Estefanía rompe su compromiso y se casa con Damián, un hombre apasionante, sin saber que es actor XXX. Entre rechazo social y chantajes, lucha por su amor e independencia, aunque esa decisión podría destruir su futuro. Mi Guarro Llega en Tacones: Tras ser brutalmente atacado por coquetear con la novia de un viejo conocido, Carlos queda golpeado. Sus padres le asignan a Virginia un guardaespaldas que no solo lo protegerá y transformará su vida, pero el pasado no ha terminado con él. Clic aquí para verla.

Tras ser brutalmente atacado por coquetear con la novia de un viejo conocido, Carlos queda golpeado. Sus padres le asignan a Virginia un guardaespaldas que no solo lo protegerá y transformará su vida, pero el pasado no ha terminado con él. MicrO suspenso: Perverso Amor: Devastada por una ruptura y amante de los podcasts criminales, Emma se convierte en la asistente de Julián, un pianista brillante y misterioso, manejado por su madrastra controladora. Lo que parece una oportunidad laboral se vuelve un romance peligroso. Clic aquí para verla.

Devastada por una ruptura y amante de los podcasts criminales, Emma se convierte en la asistente de Julián, un pianista brillante y misterioso, manejado por su madrastra controladora. Lo que parece una oportunidad laboral se vuelve un romance peligroso. Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: Ana queda atrapada en un estacionamiento tras la desaparición de Diego, su pareja. Embarazada y desesperada, descubre secretos oscuros, un ritual siniestro y a un misterioso doctor. Para salvar a su hija, deberá enfrentarse a Diego. Clic aquí para verla.

Ana queda atrapada en un estacionamiento tras la desaparición de Diego, su pareja. Embarazada y desesperada, descubre secretos oscuros, un ritual siniestro y a un misterioso doctor. Para salvar a su hija, deberá enfrentarse a Diego. Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: Luz, una talentosa wedding planner, organiza la boda del siglo entre dos diplomáticos. Todo cambia cuando se enamora de Liam, descubre que su conexión pone en peligro no solo la ceremonia, también un tratado vital para América Latina. Clic aquí para verla.

Luz, una talentosa wedding planner, organiza la boda del siglo entre dos diplomáticos. Todo cambia cuando se enamora de Liam, descubre que su conexión pone en peligro no solo la ceremonia, también un tratado vital para América Latina. Vivir por Última Vez: Mónica Langarica es una mujer joven que fue diagnosticada con cáncer terminal,tras enterarse decidió vivir su último año como si no hubiera un mañana , sin pensar que las consecuencias cambiarán el rumbo de sus últimos días. Clic aquí para verla.

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