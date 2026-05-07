ViX MicrO

Micronovelas donde las madres son las protagonistas: fuertes, abnegadas y hasta polémicas

Dentro del enorme catálogo de ViX MicrO hay varios microdramas protagonizados por madres que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por sus hijos (al menos la mayoría).

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

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Por:Vanessa Mena
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Video La Madre Que No Debió Ser: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Micronovelas de ViX MicrO en las que las protagonistas son las mamás

ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos: romance, aventura, ciencia ficción y más. Por supuesto, no podían faltar las micronovelas protagonizadas por madres, cuyas historias te atraparán desde el primer segundo.

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La Madre Que No Debió Ser

Lara, terapeuta de un niño con dificultades, descubre que él podría ser su hijo biológico. El hallazgo desata tensiones familiares y violencia, obligando a dos madres enemistadas a unirse para protegerlo y redefinir qué significa ser madre ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama La Madre Que No Debió Ser:

La Madre Que No Debió Ser, micronovela de ViX MicrO
La Madre Que No Debió Ser, micronovela de ViX MicrO
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De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!

Al borde de la cancelación, Rosaura Santos lucha por salvar su talk show. Cuando su esposo conspira contra ella y antiguos panelistas regresan con cuentas pendientes, la batalla en vivo se convierte en una lucha por su dignidad y su redención ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!:

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! micronovela de ViX MicrO
De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! micronovela de ViX MicrO
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¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!

Por un error, los hijos de familias opuestas son cambiados al nacer. Años después, Estefany anhela lujos que siente merecer, y Gabriel rechaza su vida acomodada.

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El amor surge cuando sus mundos se cruzan, pero la verdad sobre su origen podría separarlos ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!:

  • Gaby Goldsmith
  • Rubén Cerda
  • Carlos Eduardo Rico
  • Dime Ramses Rico
  • Liliana Arriaga “La Chupitos”
  • Paco Luna
  • Ana Sofía Durango
  • Quetzali Arriaga
  • Jajajairo
  • Nadia de la Rosa
  • Leo Torres
Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco micronovela de ViX MicrO
Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco micronovela de ViX MicrO
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Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo

Victoria vive atrapada en un matrimonio asfixiante y sin apoyo. Todo cambia cuando se enamora del mejor amigo de su hijo. Busca amor y libertad, deberá enfrentar prejuicios, la furia de su esposo y traiciones en su propio hogar ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo:

Hijo Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, micronovela de ViX MicrO
Hijo Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, micronovela de ViX MicrO
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Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado

Ana queda atrapada en un estacionamiento tras la desaparición de Diego, su pareja. Embarazada y desesperada, descubre secretos oscuros, un ritual siniestro y a un misterioso doctor. Para salvar a su hija, deberá enfrentarse a Diego ( clic aquí para ver la micronovela).

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Elenco del microdrama Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado:

Micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado
Micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado
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¡Mamá, No Me Dejes Morir!

Tras quedar viuda y sin recursos, una joven se verá obligada a hacer un pacto con su despiadada y adinerada suegra para salvar la vida de su pequeño hijo ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir!:

  • Kate García
  • Jorge Melo
  • Paulino 'Fortachin' Corona
  • Irene Arcila
  • Lorena Bargalló (la vimos en la micronovela Todos Mueren por Mi Herencia)
  • Osvaldo Ortiz
  • Ana Paula Gay
  • Pamela Barri
  • David Zorrilla
  • Alan Victoria
  • César Brindis
  • Aleja Flores
Micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!
Micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!
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