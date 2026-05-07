Micronovelas donde las madres son las protagonistas: fuertes, abnegadas y hasta polémicas
Dentro del enorme catálogo de ViX MicrO hay varios microdramas protagonizados por madres que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por sus hijos (al menos la mayoría).
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Micronovelas de ViX MicrO en las que las protagonistas son las mamás
ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos: romance, aventura, ciencia ficción y más. Por supuesto, no podían faltar las micronovelas protagonizadas por madres, cuyas historias te atraparán desde el primer segundo.
La Madre Que No Debió Ser
Lara, terapeuta de un niño con dificultades, descubre que él podría ser su hijo biológico. El hallazgo desata tensiones familiares y violencia, obligando a dos madres enemistadas a unirse para protegerlo y redefinir qué significa ser madre ( clic aquí para ver la micronovela).
Elenco del microdrama La Madre Que No Debió Ser:
- Carolina Villamil (actuó en la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos)
- Sam Acevedo
- Iván Caraza
- Eder Animas (estuvo en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre)
- Alan Alarcón
- Vilma Sotomayor
- Pilar Yunes
De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!
Al borde de la cancelación, Rosaura Santos lucha por salvar su talk show. Cuando su esposo conspira contra ella y antiguos panelistas regresan con cuentas pendientes, la batalla en vivo se convierte en una lucha por su dignidad y su redención ( clic aquí para ver la micronovela).
Elenco del microdrama De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!:
- Lisset
- Alex Durán
- Alain Said (lo vimos en las micronovelas Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra y Casada con Mi Peor Error)
- Shanay Collazo (actuó en la micronovela ¿Por Like o Por Amor?)
- Diego Nava
- Penélope Villanueva (protagonista del microdrama Destinada a Ser la Dueña)
- Joan Kuri (lo vimos en las micronovelas La Doble Vida del Millonario sin Memoria y en Poción y Pasión)
- Ofelia Guiza (actriz de la micronovelas Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo)
- Emmanuel Gavira (lo vimos en el microdrama El Pecado Paga Mejor)
¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!
Por un error, los hijos de familias opuestas son cambiados al nacer. Años después, Estefany anhela lujos que siente merecer, y Gabriel rechaza su vida acomodada.
El amor surge cuando sus mundos se cruzan, pero la verdad sobre su origen podría separarlos ( clic aquí para ver la micronovela).
Elenco del microdrama ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!:
- Gaby Goldsmith
- Rubén Cerda
- Carlos Eduardo Rico
- Dime Ramses Rico
- Liliana Arriaga “La Chupitos”
- Paco Luna
- Ana Sofía Durango
- Quetzali Arriaga
- Jajajairo
- Nadia de la Rosa
- Leo Torres
Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo
Victoria vive atrapada en un matrimonio asfixiante y sin apoyo. Todo cambia cuando se enamora del mejor amigo de su hijo. Busca amor y libertad, deberá enfrentar prejuicios, la furia de su esposo y traiciones en su propio hogar ( clic aquí para ver la micronovela).
Elenco del microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo:
- Yulianna Peniche
- Alex Durán
- Alex Figueroa
- Darío Duque (actor del microdrama De Tripas Corazón)
- Ofelia Guiza (a quien también vimos en la micronovela El Precio de Haberte Amado)
- Linda Gómez (actuó en el microdrama Hice Match con el Hombre Equivocado)
- Emilio Palacios
- Lili Brillanti
- Andrea Rossell
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado
Ana queda atrapada en un estacionamiento tras la desaparición de Diego, su pareja. Embarazada y desesperada, descubre secretos oscuros, un ritual siniestro y a un misterioso doctor. Para salvar a su hija, deberá enfrentarse a Diego ( clic aquí para ver la micronovela).
Elenco del microdrama Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado:
- Alfredo Varalo (lo vimos en la micronovela Mi Guarro Llega en Tacones)
- Andrés Madrigal (actuó en el microdrama Mi Maestra Me Quiere Matar)
- Guss Morales
- Juan Peonas
- Raquel Chaves
¡Mamá, No Me Dejes Morir!
Tras quedar viuda y sin recursos, una joven se verá obligada a hacer un pacto con su despiadada y adinerada suegra para salvar la vida de su pequeño hijo ( clic aquí para ver la micronovela).
Elenco del microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir!:
- Kate García
- Jorge Melo
- Paulino 'Fortachin' Corona
- Irene Arcila
- Lorena Bargalló (la vimos en la micronovela Todos Mueren por Mi Herencia)
- Osvaldo Ortiz
- Ana Paula Gay
- Pamela Barri
- David Zorrilla
- Alan Victoria
- César Brindis
- Aleja Flores