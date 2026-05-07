ViX MicrO Micronovelas donde las madres son las protagonistas: fuertes, abnegadas y hasta polémicas Dentro del enorme catálogo de ViX MicrO hay varios microdramas protagonizados por madres que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por sus hijos (al menos la mayoría).



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Video La Madre Que No Debió Ser: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Micronovelas de ViX MicrO en las que las protagonistas son las mamás

ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos: romance, aventura, ciencia ficción y más. Por supuesto, no podían faltar las micronovelas protagonizadas por madres, cuyas historias te atraparán desde el primer segundo.

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La Madre Que No Debió Ser

Lara, terapeuta de un niño con dificultades, descubre que él podría ser su hijo biológico. El hallazgo desata tensiones familiares y violencia, obligando a dos madres enemistadas a unirse para protegerlo y redefinir qué significa ser madre ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama La Madre Que No Debió Ser:

Carolina Villamil (actuó en la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos )

) Sam Acevedo

Iván Caraza

Eder Animas (estuvo en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre )

) Alan Alarcón

Vilma Sotomayor

Pilar Yunes

La Madre Que No Debió Ser, micronovela de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!

Al borde de la cancelación, Rosaura Santos lucha por salvar su talk show. Cuando su esposo conspira contra ella y antiguos panelistas regresan con cuentas pendientes, la batalla en vivo se convierte en una lucha por su dignidad y su redención ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!:

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! micronovela de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!

Por un error, los hijos de familias opuestas son cambiados al nacer. Años después, Estefany anhela lujos que siente merecer, y Gabriel rechaza su vida acomodada.

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El amor surge cuando sus mundos se cruzan, pero la verdad sobre su origen podría separarlos ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!:

Gaby Goldsmith

Rubén Cerda

Carlos Eduardo Rico

Dime Ramses Rico

Liliana Arriaga “La Chupitos”

Paco Luna

Ana Sofía Durango

Quetzali Arriaga

Jajajairo

Nadia de la Rosa

Leo Torres

Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco micronovela de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo

Victoria vive atrapada en un matrimonio asfixiante y sin apoyo. Todo cambia cuando se enamora del mejor amigo de su hijo. Busca amor y libertad, deberá enfrentar prejuicios, la furia de su esposo y traiciones en su propio hogar ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo:

Hijo Me Enamoré de Tu Mejor Amigo, micronovela de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado

Ana queda atrapada en un estacionamiento tras la desaparición de Diego, su pareja. Embarazada y desesperada, descubre secretos oscuros, un ritual siniestro y a un misterioso doctor. Para salvar a su hija, deberá enfrentarse a Diego ( clic aquí para ver la micronovela).

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Elenco del microdrama Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado:

Alfredo Varalo (lo vimos en la micronovela Mi Guarro Llega en Tacones )

) Andrés Madrigal (actuó en el microdrama Mi Maestra Me Quiere Matar )

) Guss Morales

Juan Peonas

Raquel Chaves

Micronovela Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado Imagen ViX MicrO

¡Mamá, No Me Dejes Morir!

Tras quedar viuda y sin recursos, una joven se verá obligada a hacer un pacto con su despiadada y adinerada suegra para salvar la vida de su pequeño hijo ( clic aquí para ver la micronovela).

Elenco del microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir!:

Kate García

Jorge Melo

Paulino 'Fortachin' Corona

Irene Arcila

Lorena Bargalló (la vimos en la micronovela Todos Mueren por Mi Herencia )

) Osvaldo Ortiz

Ana Paula Gay

Pamela Barri

David Zorrilla

Alan Victoria

César Brindis

Aleja Flores