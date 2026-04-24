ViX. Juego de Voces: Hermanos y Rivales: qué artistas participan, nombres de los equipos, cuándo es la final de la temporada 2026 Juego de Voces: Hermanos y Rivales: todo lo que necesitas saber de la tercera temporada (2026) que puedes ver en Univision y ViX.



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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales, avance del episodio 6

¿Dónde puedo ver la tercera temporada de Juego de Voces (2026)?

Juego de Voces: Hermanos y Rivales es el nombre de la temporada 3 del programa. Puedes verlo en vivo por Univision los domingos a las 8P/7C o en el momento que quieras a través del servicio de streaming ViX.

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Además, puedes disfrutarlo en donde sea que estés, ya que la app de ViX streaming está disponible para celular, tablet y Smart TV, o también puedes acceder directamente en la página web.

¿Cuántos episodios tiene Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

La tercera temporada de Juego de Voces (2026) transmitirá su episodio número 6 el domingo 26 de abril.

Si te perdiste algún capítulo o quieres revivir los mejores momentos, ingresa a la plataforma de streaming ViX (en app o web) y disfruta el programa conducido por Angélica Vale.

¿Qué artistas estarán como invitados especiales en Juego de Voces 3?

El sexto episodio de Juego de Voces: Hermanos y Rivales tendrán como invitados especiales a Oscar D'León, Piso 21 y Luis Fonsi.

El capítulo 6 se transmitirá el domingo 26 de abril a las 8P/7C por Univision y ViX streaming.

¿Cuándo será la final de la temporada 3 de Juego de Voces?

La gran final de Juego de Voces: Hermanos y Rivales se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, con una emisión especial por el Día de las Madres.

Juego de Voces (2026): ¿Cómo se llaman los equipos y qué artistas participan?

Al igual que en temporadas anteriores, en Juego de Voces: Hermanos y Rivales compiten dos equipos: