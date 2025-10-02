Fugitivas es una de las series más esperadas en ViX: te contamos cuándo se estrena

El mes de octubre trae grandes series y películas a ViX. No solo llegan las temporadas 1, 2 y 3 de Rosario Tijeras, también se estrena Fugitivas.

¿Cuándo se estrena la serie Fugitivas en ViX?

Puedes ver Fugitivas, en busca de la libertad en ViX a partir del 6 de octubre. Cabe mencionar que la serie solo estará disponible en EE.UU.

Sinopsis de la serie Fugitivas, disponible en ViX a partir del 6 de octubre

Las protagonistas son Loren, Frida, Lisset y Montse, cuatro mujeres que están en prisión, cumpliendo una condena por los crímenes que cometieron.

En el caso de Lorena, fue condenada a 45 años tras las rejas luego de ser encontrada culpable del asesinato de un hombre. Sin embargo, en el juicio se presentaron pruebas falsas, que condujeron a su injusta sentencia.

Serie Fugitivas Imagen TelevisaUnivision

A su llegada a la cárcel, Lorena tiene una relación bastante tensa con sus tres compañeras de reclusión, pero poco a poco la situación mejora e incluso se convierten en amigas.

En Año Nuevo ocurre una fuga masiva en la cárcel y eso les da la oportunidad de escapar. Una vez en libertad, podrán reiniciar su vida, pero ¿su pasado no será un obstáculo para construirse un futuro?

Elenco de la serie Fugitivas, en busca de la libertad

Los actores y actrices que conforman el reparto de la serie Fugitivas son: