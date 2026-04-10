ViX. ¿Quieres Ser Mi Novia?: la segunda película de Ludwika Paleta y Juanpa Zurita llega a ViX Luego del éxito de la película ¿Quieres Ser Mi Hijo? (disponible en ViX), llega al servicio de streaming la divertida secuela ¿Quieres Ser Mi Novia?



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Video Tráiler de la película ¿Quieres Ser Mi Novia?: estreno en ViX el 17 de abril

ViX tiene una amplia variedad de producciones de comedia romántica que te harán reír a carcajadas, como la nueva cinta Un Hombre por Semana. Además, el servicio de streaming suma a su catálogo la película ¿Quieres Ser Mi Novia? Entérate de los detalles.

¿Quieres Ser Mi Novia?: fecha de estreno de la película en ViX

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La película de comedia ¿Quieres ser mi novia?, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, llega al servicio de streaming ViX el próximo viernes 17 de abril.

Película ¿Quieres ser Mi Novia? en ViX Imagen ViX

¿De qué trata la película ¿Quieres Ser Mi Novia?, que puedes ver en ViX?

Lu (Ludwika Paleta) y Javi (Juanpa Zurita) están viviendo un romance que parece sacado de una película: risas cómplices, miradas que lo dicen todo y una química que saca chispas. Sin embargo, no todo es color de rosa.

Lu comienza a notar que la diferencia de edades es mucho más que un simple número, es una barrera invisible alimentada por las miradas indiscretas y los susurros de la gente.

La tensión aumenta entre ellos cuando llega una invitación muy importante: los padres de Javi celebrarán su aniversario de bodas en familia, en Acapulco. Aunque parece un gran plan de fin de semana, hay un problema: Javi no le ha confesado a su conservadora familia que Lu es la dueña de su corazón.

Escena de la película ¿Quieres Ser Mi Novia? Imagen ViX

Ella se siente desplazada y, sobre todo, juzgada por los padres de su enamorado. Con la tristeza a cuestas, encuentra refugio en un compañero de trabajo increíblemente guapo, inteligente, de su misma edad y, sobre todo, muy interesado en ella.

Y Javi también se verá presionado por las tentaciones. Su madre invitó a la celebración a un viejo amor de su adolescencia: una chica carismática, bellísima y que encaja como un guante en las expectativas de su familia.

Con la distancia física y emocional creciendo entre ellos, y con estas “parejas perfectas” llamando a su puerta, Lu y Javi se encuentran en una encrucijada emocional: ¿Se dejarán llevar por lo que es “correcto” ante la sociedad o lucharán por mantener su relación?

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