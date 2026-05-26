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'El Vítor' regresa con la segunda temporada de Piensa Rápido, ¡prepárate para la diversión!

Piensa Rápido, conducido por ‘El Vítor’ (Adrián Uribe), estrena su segunda temporada en UNIMÁS el 25 de mayo a las 7P/6C y también puedes verlo online en el servicio de streaming ViX a partir del 26 de mayo.

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Por:Vanessa Mena
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Video Piensa Rápido temporada 2: lunes a viernes a las 7P/6C

Si eres fan de la picardía, los chistes y el carisma único de Adrián Uribe, hay una buena noticia para ti. El comediante se pone de nuevo el brillante outfit y la cabellera de su icónico personaje ‘El Vítor’ para conducir la segunda temporada de Piensa Rápido, el divertido game show que enamora al público.

Anota bien la fecha en el calendario: el gran estreno es este lunes 25 de mayo a las 7P/6C a través de la señal de UNIMÁS.

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Piensa Rápido temporada 2 también estará disponible en streaming en ViX

Si prefieres verlo online, el programa se adapta a los nuevos tiempos. Todos los episodios de Piensa Rápido temporada 2 estarán disponible en la plataforma de streaming ViX a partir del 26 de mayo, tan solo un día después de su estreno en TV.

¿De cuánto es el premio que se llevará el ganador de Piensa Rápido 2?

Además de sus divertidas dinámicas, Piensa Rápido tiene un premio final de hasta 6 mil dólares. La complicidad, los nervios de acero y el pensar a la velocidad de la luz serán las claves para llevarse a casa ese dinero.

¿Cuáles son las dinámicas de Piensa Rápido temporada 2 y de qué tratan?

¡El game show de ‘El Vítor’ es pura adrenalina! En cada episodio, dos equipos formados por familiares o amigos se verán las caras para demostrar quién tiene la mente más ágil.

El reto principal consiste en adivinar las respuestas más populares a preguntas de cultura general. Mientras las respuestas correctas van apareciendo en la pantalla, los concursantes tendrán que luchar contra su peor enemigo: un implacable reloj de 60 segundos.

Así que ya lo sabes, prepara las palomitas, reúne a tu equipo en casa y prepárate para responder antes de que el reloj llegue a cero. ¡’El Vítor’ te está esperando en la segunda temporada de Piensa Rápido!

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