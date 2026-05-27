ViX. Todo sobre El Precio de la Fama, el nuevo thriller de ViX que se convertirá en tu obsesión Luego del éxito de la serie Polen, la plataforma de streaming ViX incorpora una nueva producción de misterio a su catálogo: El Precio de la Fama.



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Video Tráiler El Precio de la Fama: la serie se estrena en ViX el 29 de mayo

¡Luces, cámara y misterio! El servicio de streaming ViX está a punto de recibir una sacudida eléctrica. Si eres fan de las historias intensas, los secretos de pasillo y las intrigas que te mantienen al borde del sillón, entonces no te puedes perder la nueva serie El Precio de la Fama.

El Precio de la Fama: ¿cuándo se estrena el thriller en ViX streaming?

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Este 29 de mayo llega de forma exclusiva a la plataforma de streaming ViX la serie El Precio de la Fama, un thriller dramático que muestra el lado más oscuro del mundo del espectáculo ( da clic en este link para verla).

La serie tendrá un total de 8 capítulos, con una duración de 50 minutos cada uno.

¿De qué trata la serie El Precio de la Fama de ViX streaming?

Lejos de los reflectores, el glamour y las sonrisas de alfombra roja, la industria del entretenimiento esconde pactos, ambiciones y turbios secretos.

El thriller dramático El Precio de la Fama explora de manera ficticia el lado oscuro, los misterios y la cruda realidad detrás de la industria del entretenimiento.

A través de una narrativa llena de suspenso, la serie nos sumerge en una sátira sobre el mundo de la farándula, en donde el éxito tiene un costo muy alto y no todos están dispuestos a pagarlo.

Serie El Precio de la Fama en ViX Imagen ViX

Elenco estelar: ¿quiénes protagonizan la serie El Precio de la Fama (2026)?

Uno de los puntos fuertes de la nueva producción de ViX streaming es, sin duda, su espectacular reparto, que logra reunir a figuras que usualmente vemos en géneros muy diferentes, creando una química explosiva.

El Precio de la Fama está protagonizada por Eréndira Ibarra y Livia Brito, contando además con las actuaciones estelares de Andrés Palacios, Chantal Andere y Mane de la Parra.

Mientras que Eréndira aporta toda su experiencia en producciones de suspenso y drama internacional, Livia da un salto magistral de las telenovelas estelares hacia el formato de thriller premium.

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En cuanto a Andrés Palacios, el actor se enfrenta a un gran reto actoral con un rol multipersonaje que dará mucho de qué hablar.