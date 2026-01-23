ViX. Tormento: cuidar una morgue se convertirá en la peor pesadilla de una guardia de seguridad La aclamada película de terror Tormento llega a ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales.

Video Tormento: estreno en ViX el 30 de enero

ViX te ofrece una gran selección de películas de terror y ahora añade a su catálogo la exitosa cinta mexicana Tormento, dirigida por Olallo Rubio.

Tormento: fecha de estreno de la película mexicana de terror

La película de terror Tormento se estrena en ViX el próximo viernes 30 de enero.

Tormento, película de terror Imagen ViX

Tormento: ¿de qué trata esta película de terror?

La protagonista es Brenda, una joven mujer que por las mañanas estudia Derecho y por la noche trabaja como guardia de seguridad, una rutina que es muy pesada y la tiene exhausta por la falta de sueño.

Luego de algunos años trabajando en el mismo lugar, es transferida al SEMEFO, una institución del gobierno dedicada a realizar análisis y estudios forenses.

Escena de la película Tormento Imagen ViX

Lo que al inicio parece ser un trabajo más y sin nada fuera de lo común, pronto se convertirá en una experiencia aterradora. Desde la primera noche en que Brenda se queda en el edificio, enfrenta una terrible pesadilla rodeada de sombras y sonidos.