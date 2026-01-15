ViX. La temporada 2 de Más Vale Sola llega a ViX: ¿Pilar, Julieta y Amador encontrarán dónde vivir? La segunda temporada de la serie Más Vale Sola se estrenará en ViX, el mejor servicio de streaming, antes que en cualquier otra plataforma o TV.

Más Vale Sola: fecha de estreno de la temporada 2 de la serie

La segunda temporada de Más Vale Sola se estrenará en ViX antes que en cualquier otro lugar, el próximo viernes 23 de enero. La serie contará con 14 episodios.

Más Vale Sola: ¿de qué tratará la temporada 2?

Durante la primera temporada vimos a Pilar, Julieta y don Amador adaptarse a vivir juntos en la casa de la arquitecta. Como era de esperarse, eso dio pie a un sin fin de problemas y malentendidos, pero también a momentos divertidos y emotivos.

Pero en el último episodio nos enteramos que todo eso cambiará, pues a Julieta le ofrecieron un puesto ejecutivo en el periódico y ese empleo incluye un nuevo departamento; a don Amador ya lo dieron de alta sus médicos y puede regresar a su casa; mientras que Pilar será contratada en un importante despacho de arquitectos.

Cuando todo parecen buenas noticias y mucha alegría, llega Gastón (el ex esposo de Pilar) para arruinarlo todo. Resulta que dejó como garantía la casa de su ex para entrar a un turbio negocio, el cual por supuesto salió mal y perdió la propiedad.

Al final de la primera temporada, Pilar no tiene dónde vivir y Mateo le ofrece que se vayan todos a su casa, pero las hermanas no aceptan, pues aseguran que “Más vale solas”.

En la segunda temporada sabremos si Pilar aceptará la oferta de Mateo de vivir en su casa o si se mudará con Julieta o con su padre Amador. La realidad es que los tres se extrañan mucho, pues a pesar de todos los problemas que tuvieron al inicio, también se divertían mucho juntos y aprendieron a valorarse como familia.

El elenco y sus personajes de la serie Más Vale Sola temporada 2

En la segunda temporada de la serie veremos de regreso a los personajes que se ganaron el cariño del público, interpretados por los talentosos actores y actrices que conforman el elenco de Más Vale Sola temporada 2: