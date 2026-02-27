ViX. Polen: la misteriosa e intrigante serie que sacará al detective que lleva dentro ViX estrena una nueva serie de thriller psicológico que te mantendrá al filo de tu asiento en cada episodio: Polen.

Video Tráiler de la serie Polen: estreno en ViX 06 marzo

El servicio de streaming ViX tiene una gran oferta de películas y series de terror, como Tormento. También te ofrece producciones de true crime, tal como la serie El Mochaorejas. Ahora agrega a su catálogo una serie de thriller psicológico llamada Polen.

Polen: fecha de estreno de la serie en ViX

La serie Polen se estrena en ViX el viernes 6 de marzo. La emocionante producción consta de 10 capítulos, con una duración de 45 minutos cada uno.

Serie Polen, disfrútala en ViX Imagen ViX

¿De qué trata la serie Polen, que puedes disfrutar en ViX?

A lo largo de sus 10 episodios, la serie policiaca Polen nos muestra una historia de suspenso, intrigas, traiciones y un gran misterio por resolver.

Beatriz Zamudio (Claudia Ramírez) es una mujer rica y exitosa, dueña del Hotel Prestigio y del imperio floral más grande del país. Con motivo de su cumpleaños 60, decide reunir a su familia. Sus hijos no se muestran muy contentos con la invitación, pero aceptan asistir para darle gusto.

Sin embargo, una vez que todos están en la casa, Beatriz muere de forma misteriosa. Al principio se cree que fue suicidio, ya que su cuerpo cayó desde lo alto de su mansión. Sin embargo, después se descubre que fue envenenada con polen, una sustancia tan hermosa como letal.

Pero, ¿quién podría querer acabar con la vida de esta poderosa matriarca? Su hijo favorito, Jacobo (Tiago Correa), está decidido a resolver el misterio. Además, las autoridades asignan a la fiscal Sandra Fitzgerald (Ana Brenda Contreras) para descubrir la verdad.

No obstante, ella encontrará muchos obstáculos para realizar su trabajo. Se enfrentará a una familia donde cada uno de sus miembros parece tener motivos para ser el asesino: hijos ambiciosos, ex esposos resentidos, parejas peligrosas, confidentes con demasiada información y más.

Conoce al elenco de la serie Polen

La serie de thriller psicológico, que te atrapará con sus traiciones, secretos enterrados, alianzas inesperadas y romances prohibidos, tiene un reparto de primer nivel conformado por estos actores:

