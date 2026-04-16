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Los Milagros de Jesús: una serie llena de fe, esperanza y hermosas enseñanzas

ViX te ofrece una gran variedad de producciones relacionadas con la fe, la vida de Jesucristo y la religión. A ese amplio catálogo se suma la serie Los Milagros de Jesús.

¡Lo mejor está en ViX! Disfruta de entretenimiento sin límites, tus shows preferidos y la mayor oferta de canales gratis en español.

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Por:Vanessa Mena
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Serie Los Milagros de Jesús en ViX
Serie Los Milagros de Jesús en ViX
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Los Milagros de Jesús: fecha de estreno de la serie en ViX

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Las temporadas 1 y 2 de la serie Los Milagros de Jesús se estrena en el servicio de streaming ViX el próximo 23 de abril. La primera temporada consta de 18 episodios y la segunda tiene 17 capítulos.

¿De qué trata la serie Los Milagros de Jesús, que puedes ver en ViX?

Los Milagros de Jesús no es cualquier serie; es un viaje sensorial y espiritual que nos transporta al corazón de aquellas historias que transformaron a la humanidad.

Basada en los relatos bíblicos, cada episodio es una ventana abierta a la redención. Acompañamos a hombres y mujeres reales —con miedos, dudas y cicatrices— que, en su momento más oscuro, hallaron una luz inesperada y recibieron los milagros de Jesús.

Lo que hace a esta producción tan especial es su enfoque humano. No se trata solo del acto sobrenatural, sino del coraje de pedir ayuda, la perseverancia ante la adversidad y la esperanza inquebrantable que precede al asombro.

A través de una narrativa amena y conmovedora, la serie nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es una invitación a renovar nuestra fe y a entender que, incluso hoy, los milagros comienzan con un pequeño paso de confianza.

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