ViX. Gloria Trevi nos muestra qué hay más allá de su faceta como ícono en ViX Música All-Access ViX Música All-Access es un acercamiento íntimo con tus artistas favoritos, que los muestran con todo el glamour de sus actuaciones, pero también cómo son cuando se apagan los reflectores.



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Video Gloria Trevi en ViX Música All-Access este sábado 30 de mayo

ViX Música All-Access tiene dos temporadas disponibles. El primer episodio está dedicado al legendario Sergio George, mientras que en el segundo capítulo Maluma se despoja de la imagen de ‘pretty boy’ y se muestra como Juan Luis Londoño Arias (su nombre de pila).

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El tercer episodio, nombrado ‘Gloria Trevi: ícono Eterno’, nos acerca al lado más íntimo de la artista. Te contamos todo al respecto.

Fecha de estreno del episodio de Gloria Trevi en ViX Música All-Access

El programa de ViX Música All-Access dedicado a Gloria Trevi se transmitirá el sábado 30 de mayo a las 8P/7C por ViX streaming y también por Univision.

¿De qué trata el episodio de ViX Música All-Access con Gloria Trevi?

¡Prepárate para conocer a la mujer detrás del mito! Gloria Trevi decidió abrir las puertas de su corazón como nunca antes: regalándonos una conversación profunda, íntima, sincera y sin filtros junto a la carismática Alejandra Espinoza.

En este encuentro tan especial, la regiomontana hace un viaje en el tiempo para recordar sus primeros pasos en la música, revelando los secretos, las risas y las lágrimas que la llevaron a convertirse en el ícono indiscutible y arrollador de la música latina que es hoy en día.

Sin guardarse nada, Gloria recorre con valentía esos momentos cruciales que marcaron un antes y un después en su vida, compartiendo los desafíos más grandes que ha tenido que superar y celebrando ese amor tan puro e inquebrantable que la une con su público.

Por si fuera poco, también podrás disfrutar de imágenes verdaderamente espectaculares de su más reciente e inolvidable concierto en la Ciudad de México.