ViX MicrO La emoción del futbol también se vive en ViX MicrO: microcontenidos que tratan sobre este deporte Dentro del gran catálogo de microcontenidos de ViX MicrO hay varios enfocados en el futbol, te decimos cuáles son y cómo verlos gratis y completos.



Descarga ya la app de ViX y disfruta todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Rivales a Doble Juego: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

ViX MicrO es mucho más que romance y amores imposibles, pues ofrece microcontenidos para todos los gustos: historias juveniles, comedia, suspenso, terror y más.

Microcontenidos sobre futbol que puedes encontrar en ViX MicrO

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Como parte de esa amplia oferta hay varias micronovelas y microdocumentales enfocados en el futbol. Entérate cuáles son.

A Puerta Cerrada, Deportes (microdocumental)

Narrado por Francisco Javier González, uno de los periodistas más respetados y queridos de México, este microdocumental revela el lado oculto, polémico y muchas veces desconocido del mundo deportivo. Clic aquí para verlo.

A Puerta Cerrada Imagen ViX

Me Haces Gritar Más Que un Gol

Una estrella del futbol femenil, atrapada en un peligroso juego de apuestas, se enamora del joven delantero del equipo contrario. Lo que comienza como un romance prohibido pronto se convierte en su única escapatoria de la mafia que la persigue. Clic aquí para ver la micronovela.

Me Haces Gritar Más Que un Gol micronovela de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

Rivales a Doble Juego

Dos jugadores de futbol se enfrentan en un feroz duelo deportivo, para ver quién se queda con el título como el máximo goleador. Sin embargo, la situación va más allá y el amor y la competencia se entrelazarán en un juego peligroso. Clic aquí para ver el microdrama.

Rivales a Doble Juego micronovela de ViX Micro Imagen ViX MicrO

Infamex: Edición Futbol (microdocumental)

Un recorrido sin filtros por los momentos más vergonzosos de los aficionados mexicanos al futbol. Desde las gradas de la Liga local hasta un recorrido por siete justas mundialistas, este microdocumental explora ese lugar donde el amor por la camiseta se mezcla con el alcohol y malas decisiones.

Infamex no juzga, solo documenta. Porque la línea entre la gloria y la vergüenza es más delgada que la espuma de una cerveza barata. Estreno: 11 de junio.

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A un Gol del Paraíso

Paola hereda el equipo de futbol que su padre amó incluso más que a ella. Sin embargo, poco después recibe un diagnóstico terminal y eso la lleva a tomar una importante decisión: lograr el ascenso de dicho equipo.

Pero la misión no será fácil, pues su ex esposo y técnico del club la traiciona y se va con la alineación rival. Sin otras opciones, Paola contrata a Rafael, un entrenador que cree que el futbol es más que ganar: es el camino, los vínculos y las personas.

Juntos descubrirán que ganar importa, pero aprender a vivir antes de que suene el silbatazo final es el verdadero campeonato. Estreno: 23 de junio.

A un Gol del Paraíso micronovela de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

¿Cómo puedo ver completas y gratis las micronovelas de ViX MicrO?

Si quieres ver todos los capítulos de los microdramas de ViX MicrO solo necesitas descargar la app de ViX, que está disponible para celular y tablet.

Recuerda que la app no tiene ningún costo y tampoco es necesario pagar nada para disfrutar los microcontenidos. Solo busca la sección ViX MicrOs y accede al catálogo completo.