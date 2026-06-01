ViX MicrO Las apasionantes micronovelas que ViX MicrO estrena en junio: cómo verlas gratis y completas ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos: de romance, cómicas, de misterio y hasta microdocumentales. Este mes llegan nuevas micronovelas que seguro te encantarán.



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Video Tú Mi Reina Yo Tu Chacal: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Los microcontenidos de ViX MicrO son perfectos para verlos cuando quieras y en donde sea, pues cada episodio dura menos de 2 minutos, son en formato vertical y puedes verlas gratis y completas en la app de ViX.

Y a propósito de la Copa Mundial de Fútbol 2026, también hay microcontenidos relacionados con este emocionante deporte, que te engancharán tanto como un buen partido.

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La Dieta del Amor Intermitente

Fecha de estreno: martes 2 de junio.

Sinopsis: Max y Paola atraviesan una crisis en su matrimonio. Para solucionarlo, buscan acoplar la dieta del ayuno intermitente a su relación y crean ‘el amor intermitente’. Este consiste en alternar 12 horas de construir su relación con 12 horas de descanso de la misma.

Ante la disputa de ¿quién se queda con el perro?, Max intenta doblar las reglas para conseguir adueñarse de la mascota y dejar a Paola como incompetente frente a sus seguidores.

Elenco:

La Dieta del Amor Intermitente microdrama ViX MicrO Imagen ViX MicrO

Demasiado Rica para Amar

Fecha de estreno: martes 9 de junio.

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Sinopsis: Para heredar la fortuna de su padre, la protagonista de esta historia debe cumplir un importante requisito: tener un hijo.

Decidida a conseguirlo, pero sin enamorarse de nadie, elige a un hombre con quien puede lograrlo supuestamente sin riesgos. Sin embargo, todo cambia cuando el amor se convierte en su mayor obstáculo.

Elenco:

Lucas Sodre

Valentina Ortiz

Andrea Muñoz Jiménez

Efraín Félix

Teresa Gómez

Emiliano Torres (actor de la micronovela El Precio de Haberte Amado )

) Elias Ajit

Edgardo Delher (también lo vimos en el microdrama Mi Peor Pecado)

Demasiado Rica para Amar microdrama ViX MicrO Imagen ViX MicrO

Infamex: Edición Futbol (microdocumental)

Fecha de estreno: jueves 11 de junio.

Sinopsis: Un recorrido sin filtros por los momentos más vergonzosos de los aficionados mexicanos al futbol.

Desde las gradas de la Liga local hasta una revisión de siete justas mundialistas, este microdocumental explora ese lugar donde el amor por la camiseta se mezcla con cerveza, malas decisiones y la certeza de que alguien siempre está grabando.

Infamex no juzga, solo documenta. Porque la línea entre la gloria y la vergüenza es más delgada que la espuma de una chela barata.

Conductor: Beto Rojas.

Mentí, Te Amo

Fecha de estreno: martes 16 de junio.

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Sinopsis: Tras reencontrarse con Andrés, el amor de su juventud a quien perdió por una mentira, Mariana (que ahora está casada con Daniel, el hijo del hombre que los separó), intenta mantener el control cuando descubre que su ex ahora es el novio de Camila, su cuñada.

Entre secretos familiares, pasiones prohibidas y un pasado que se niega a morir, descubrirá que no hay mentira más peligrosa que la de negar un amor que sigue ardiendo en su interior.

Elenco:

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A un Gol del Paraíso

Fecha de estreno: martes 23 de junio.

Sinopsis: Paola hereda el equipo de futbol que su padre amó incluso más que a ella. Sin embargo, poco después recibe un diagnóstico terminal. Ante el sombrío panorama, su misión es clara: conseguir el ascenso que su papá nunca logró y arrancarle, en muerte, la aprobación que le negó en vida.

Para empeorar las cosas, su exesposo, el técnico del equipo, la traiciona y se va al club rival. Sin opciones, Paola contrata a Rafael, un entrenador que cree que el futbol es más que ganar: es el camino, los vínculos, y las personas.

Ella vive para demostrar. Él sobrevivió a perderlo todo. Juntos descubrirán que ganar importa, pero aprender a vivir antes del silbatazo final es el verdadero campeonato.

Elenco:

A un Gol del Paraíso microdrama ViX MicrO Imagen ViX MicrO

Ligue del Futuro

Fecha de estreno: jueves 25 de junio.

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Sinopsis: Dani conoce al hombre perfecto en una app de citas, pero pronto descubre que Leo viene del futuro con una misión: evitar que ella cometa ‘el peor error de su vida’.

Mientras él le revela spoilers de su propio destino y sabotea sus decisiones, Dani tiene que descubrir cuál es el error que debe evitar, por qué su mejor amigo Marco está en el centro de todo y qué hará con el amor que siente por ese maravilloso hombre que tiene fecha de regreso al futuro.

Elenco:

Alexa Anaya

Miriam Rascol

Juan Frese

Aarón Balderi

Ana Sofi Pérez

La Mágica Vida de un Maniquí

Fecha de estreno: martes 30 de junio.

Sinopsis: Fanny, una joven bastante escéptica, trabaja en una misteriosa boutique en donde descubre que Max, uno de los maniquíes de la tienda, cobra vida solo cuando ella está cerca.

Ahora, Max deberá convencer a Fanny de que sólo ella puede deshacer el hechizo de la malvada Olivia, quien lo convirtió en maniquí desde hace siglos. Poco a poco, entre ellos se teje una romántica historia de amor que llegará a su fin si el embrujo no se rompe a tiempo.

Elenco:

La Mágica Vida de un Maniquí microdrama ViX MicrO Imagen ViX MicrO

¿Cómo puedo ver completas y gratis las micronovelas de ViX MicrO?

Si quieres ver todos los capítulos de los microdramas de ViX MicrO solo necesitas descargar la app de ViX, que está disponible para celular y tablet.