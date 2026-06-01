Las apasionantes micronovelas que ViX MicrO estrena en junio: cómo verlas gratis y completas
ViX MicrO tiene microdramas para todos los gustos: de romance, cómicas, de misterio y hasta microdocumentales. Este mes llegan nuevas micronovelas que seguro te encantarán.
Descarga ya la app de ViX y disfruta todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Los microcontenidos de ViX MicrO son perfectos para verlos cuando quieras y en donde sea, pues cada episodio dura menos de 2 minutos, son en formato vertical y puedes verlas gratis y completas en la app de ViX.
Y a propósito de la Copa Mundial de Fútbol 2026, también hay microcontenidos relacionados con este emocionante deporte, que te engancharán tanto como un buen partido.
La Dieta del Amor Intermitente
Fecha de estreno: martes 2 de junio.
Sinopsis: Max y Paola atraviesan una crisis en su matrimonio. Para solucionarlo, buscan acoplar la dieta del ayuno intermitente a su relación y crean ‘el amor intermitente’. Este consiste en alternar 12 horas de construir su relación con 12 horas de descanso de la misma.
Ante la disputa de ¿quién se queda con el perro?, Max intenta doblar las reglas para conseguir adueñarse de la mascota y dejar a Paola como incompetente frente a sus seguidores.
Elenco:
- María Paula Gay (protagonista de la micronovela Casada con Mi Peor Error)
- Joan Kuri (lo hemos visto en varios microdramas como Poción y Pasión, y La Doble Vida del Millonario sin Memoria)
- América Jiménez
- Pako Jauregui
- Ana Paola Osorio
- Fernando Pavel (actor de la micronovela La Guerra Que Terminó en Besos)
- Sally Lessig (también actuó en el microdrama Me Enamoré de Mi Delivery)
- María Guadalupe Hernández
Demasiado Rica para Amar
Fecha de estreno: martes 9 de junio.
Sinopsis: Para heredar la fortuna de su padre, la protagonista de esta historia debe cumplir un importante requisito: tener un hijo.
Decidida a conseguirlo, pero sin enamorarse de nadie, elige a un hombre con quien puede lograrlo supuestamente sin riesgos. Sin embargo, todo cambia cuando el amor se convierte en su mayor obstáculo.
Elenco:
- Lucas Sodre
- Valentina Ortiz
- Andrea Muñoz Jiménez
- Efraín Félix
- Teresa Gómez
- Emiliano Torres (actor de la micronovela El Precio de Haberte Amado)
- Elias Ajit
- Edgardo Delher (también lo vimos en el microdrama Mi Peor Pecado)
Infamex: Edición Futbol (microdocumental)
Fecha de estreno: jueves 11 de junio.
Sinopsis: Un recorrido sin filtros por los momentos más vergonzosos de los aficionados mexicanos al futbol.
Desde las gradas de la Liga local hasta una revisión de siete justas mundialistas, este microdocumental explora ese lugar donde el amor por la camiseta se mezcla con cerveza, malas decisiones y la certeza de que alguien siempre está grabando.
Infamex no juzga, solo documenta. Porque la línea entre la gloria y la vergüenza es más delgada que la espuma de una chela barata.
Conductor: Beto Rojas.
Mentí, Te Amo
Fecha de estreno: martes 16 de junio.
Sinopsis: Tras reencontrarse con Andrés, el amor de su juventud a quien perdió por una mentira, Mariana (que ahora está casada con Daniel, el hijo del hombre que los separó), intenta mantener el control cuando descubre que su ex ahora es el novio de Camila, su cuñada.
Entre secretos familiares, pasiones prohibidas y un pasado que se niega a morir, descubrirá que no hay mentira más peligrosa que la de negar un amor que sigue ardiendo en su interior.
Elenco:
- Nicole Curiel (protagonista de la micronovela De Pordiosero a Millonario)
- Sandro Llemae
- Eduart Betancur (actor del microdrama La Venganza de Las TóxicXs)
- Julio Camejo
- Shanay Collazo (también actuó en la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra)
- Maritza García (actriz del microdrama El Pecado Paga Mejor)
- María Garagarza
- Aldo Lira (también es parte del elenco de la micronovela Condenada por un Ángel)
- Rafael del Villar (actor del microdrama Mi Esposo Es un XXX)
A un Gol del Paraíso
Fecha de estreno: martes 23 de junio.
Sinopsis: Paola hereda el equipo de futbol que su padre amó incluso más que a ella. Sin embargo, poco después recibe un diagnóstico terminal. Ante el sombrío panorama, su misión es clara: conseguir el ascenso que su papá nunca logró y arrancarle, en muerte, la aprobación que le negó en vida.
Para empeorar las cosas, su exesposo, el técnico del equipo, la traiciona y se va al club rival. Sin opciones, Paola contrata a Rafael, un entrenador que cree que el futbol es más que ganar: es el camino, los vínculos, y las personas.
Ella vive para demostrar. Él sobrevivió a perderlo todo. Juntos descubrirán que ganar importa, pero aprender a vivir antes del silbatazo final es el verdadero campeonato.
Elenco:
- Elaine Haro (protagonista de la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre)
- Aldo de Nigris
- Jonnathan Kuri (también lo vimos en el microdrama Rivales a Doble Juego)
- Salvador Ibarra
- Diego Nava (actor de la micronovela El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome)
- Victorio González
- Ileana Dávila (actuó en el microdrama La Casa de las 2 Sangres)
- Luis Martínez ‘El Gallo’
- Jaime Ruiz
- Alberto Amador
- Andrés de León (es parte del elenco de la micronovela Rivales a Doble Juego)
- Sofía Valencia
Ligue del Futuro
Fecha de estreno: jueves 25 de junio.
Sinopsis: Dani conoce al hombre perfecto en una app de citas, pero pronto descubre que Leo viene del futuro con una misión: evitar que ella cometa ‘el peor error de su vida’.
Mientras él le revela spoilers de su propio destino y sabotea sus decisiones, Dani tiene que descubrir cuál es el error que debe evitar, por qué su mejor amigo Marco está en el centro de todo y qué hará con el amor que siente por ese maravilloso hombre que tiene fecha de regreso al futuro.
Elenco:
- Alexa Anaya
- Miriam Rascol
- Juan Frese
- Aarón Balderi
- Ana Sofi Pérez
La Mágica Vida de un Maniquí
Fecha de estreno: martes 30 de junio.
Sinopsis: Fanny, una joven bastante escéptica, trabaja en una misteriosa boutique en donde descubre que Max, uno de los maniquíes de la tienda, cobra vida solo cuando ella está cerca.
Ahora, Max deberá convencer a Fanny de que sólo ella puede deshacer el hechizo de la malvada Olivia, quien lo convirtió en maniquí desde hace siglos. Poco a poco, entre ellos se teje una romántica historia de amor que llegará a su fin si el embrujo no se rompe a tiempo.
Elenco:
- Palmeira Cruz (protagonista de la micronovela Puse la Trampa… ¡Y Yo Caí!)
- Luis Fernando Azuara (actor del microdrama Hice Match con el Hombre Equivocado)
- Annesy Lozano
- Alejandro Briones
- Agustín Oceguera
- Ale Tribbani
- Gabriela Bermudez
- Checo Zaidman
- Diego Montaño
- Brian Calleja (también lo vimos en la micronovela Me Haces Gritar Más Que un Gol)
¿Cómo puedo ver completas y gratis las micronovelas de ViX MicrO?
Si quieres ver todos los capítulos de los microdramas de ViX MicrO solo necesitas descargar la app de ViX, que está disponible para celular y tablet.
Recuerda que la app no tiene ningún costo y tampoco es necesario pagar nada para disfrutar los microcontenidos. Solo busca la sección ViX MicOs y accede al catálogo completo.